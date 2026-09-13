Klub Al Hilal mengeluarkan pernyataan keras, menyusul nyanyian yang dilontarkan oleh sebagian suporter Al Taawoun, selama pertandingan kedua tim di Liga Roshn Arab Saudi.

Al Hilal mengalahkan Al Taawoun dengan skor 6-0, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya kemarin Sabtu, di kandang tim tersebut di Buraidah, pada pekan ketujuh Liga Roshn Arab Saudi.

Pertandingan itu menyaksikan tindakan yang disayangkan, setelah sebagian suporter Al Taawoun menyanyikan nama mendiang Diogo Jota, mantan pemain Liverpool, yang meninggal akibat kecelakaan tragis pada tahun lalu, dalam upaya memprovokasi sahabat Portugalnya, Ruben Neves, pemain Al Hilal.

Klub Al Hilal menerbitkan pernyataan melalui situs resminya, untuk mengomentari insiden tersebut, yang berbunyi: "Perusahaan klub Al Hilal telah mengikuti apa yang dilakukan oleh sekelompok suporter klub 'Al Taawoun' selama pertandingan kedua tim, berupa nyanyian kolektif yang menghina dan tidak dapat diterima terhadap pemain tim utama sepak bola Al Hilal, warga Portugal Ruben Neves, dalam perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan etika olahraga, serta melampaui batas persaingan dan dukungan di lapangan olahraga".

Pernyataan itu menambahkan: "Perusahaan menegaskan penolakan penuhnya terhadap pelanggaran-pelanggaran semacam ini, terutama yang menyinggung para pemain atau keluarga mereka, atau bertujuan menghina mereka secara pribadi, seraya menekankan pentingnya menyediakan lingkungan olahraga yang menjaga rasa hormat dan martabat bagi seluruh elemen permainan, sekaligus menegaskan bahwa persaingan olahraga, sekeras apa pun, tidak dapat menjadi pembenaran untuk menyentuh kondisi kemanusiaan dan pribadi para pemain, atau mengeksploitasi perasaan kehilangan sebagai sarana untuk provokasi dan penghinaan".

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Lebih lanjut: "Perusahaan klub Al Hilal telah mulai mengambil langkah-langkah resmi, dengan mengajukan pengaduan kepada Federasi Sepak Bola Arab Saudi terkait apa yang terjadi; guna menjaga hak-hak klub dan para pemainnya, serta menjamin penanganan pelanggaran-pelanggaran semacam ini sesuai dengan peraturan dan ketentuan".

Pernyataan itu ditutup dengan: "Perusahaan klub Al Hilal menyatakan kepercayaannya kepada Federasi Sepak Bola Arab Saudi atas langkah-langkah yang diambilnya untuk menjamin perlindungan persaingan olahraga dari praktik-praktik yang menghina, serta memperkuat nilai-nilai rasa hormat dan sportivitas di lapangan-lapangan Arab Saudi, terutama mengingat luasnya peredaran internasional atas insiden ini, dan dampak negatif yang mungkin ditinggalkan oleh praktik-praktik semacam ini yang tidak sejalan dengan perkembangan dan kehadiran yang kian meningkat di kancah global yang disaksikan oleh proyek olahraga Arab Saudi".

Insiden tersebut telah memicu kemarahan luas di lingkungan olahraga Arab Saudi, bahkan warga Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr, menuntut agar para suporter tersebut dilarang menghadiri pertandingan untuk selamanya.