Mengikuti jejak Mohamed Salah... Liverpool kehilangan bintang keduanya di musim panas ini

Liverpool FC mengumumkan, pada Kamis malam ini, bahwa bek asal Skotlandia Andy Robertson akan meninggalkan klub pada akhir musim 2025-2026, saat kontraknya berakhir.

Klub tersebut mengatakan dalam pernyataan resmi yang dipublikasikan di situs webnya: "Liverpool Football Club menegaskan bahwa Andy Robertson akan mengakhiri kariernya bersama The Reds pada akhir musim ini."

Robertson (32 tahun) bergabung dengan Liverpool dari Hull City pada musim panas 2017, dan hingga kini telah tampil dalam 373 pertandingan di berbagai kompetisi bersama tim tersebut.

Pemain internasional Skotlandia ini dianggap sebagai salah satu tokoh utama yang berkontribusi pada era kesuksesan klub di bawah kepemimpinan Jürgen Klopp dan penerusnya.

Selama sembilan musim di Anfield, Robertson meraih banyak gelar, di antaranya: dua gelar Liga Primer Inggris, Liga Champions, Piala FA, dua gelar Piala Liga, serta Piala Dunia Antarklub, Piala Super Eropa, dan Shield of the Union.

Baca juga:

Robertson akan meninggalkan klub sebagai salah satu legenda Liverpool modern, setelah memainkan peran sentral dalam transformasi besar yang dialami tim sejak kedatangannya.

Pemain tersebut sempat dikaitkan dengan kemungkinan pindah ke Tottenham Hotspur pada Januari lalu, namun pembicaraan tersebut gagal saat itu.

Pengumuman kepergian Robertson ini datang beberapa minggu setelah Mohamed Salah mengumumkan niatnya untuk meninggalkan klub pada akhir musim yang sama, meskipun kontraknya masih tersisa satu tahun.

Saat ini, Robertson fokus sepenuhnya bersama rekan-rekannya untuk membantu Liverpool—juara bertahan Liga Premier Inggris—menutup musim dengan hasil terbaik, sementara perayaan warisannya akan ditunda hingga akhir musim.