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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Mengikuti jejak Messi... Yamal menyampaikan pesan yang membangkitkan semangat menjelang final Piala Dunia

Spain vs Argentina
Spain
Argentina
World Cup
L. Yamal
L. Messi
Spanyol
Argentina
AS

Bintang muda Spanyol ini tampil di final dalam penampilan perdananya di Piala Dunia

Beberapa jam menjelang final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina, antusiasme kedua tim mencapai puncaknya, terutama di kalangan dua bintang tim nasional tersebut, Lamine Yamal dan Lionel Messi.

Pada Minggu pagi ini, Lionel Messi memposting pesan yang mengharukan di media sosial, menegaskan kepada semua orang bahwa apa pun hasil pertandingan malam ini, mereka telah menulis “kisah yang takkan pernah kita lupakan”.

Menurut surat kabar “Mundo Deportivo” dari Katalonia, Lamine Yamal mengikuti jejak yang sama pada sore hari ini dan mengunggah pesan di akun Instagram-nya sebelum bertanding di final Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam kariernya.

Bintang timnas Spanyol dan Barcelona yang baru berusia 19 tahun ini menulis: “Untuk kalian dan untuk jalanan,” serta melampirkan kata-kata tersebut dengan foto dirinya saat masih kecil.

Sebuah pesan yang menginspirasi dari Yamal yang berupaya melanjutkan karier gemilangnya dengan menambah gelar lain bersama timnas Spanyol setelah Kejuaraan Eropa 2024.

World Cup
Spain crest
Spain
ESP
Argentina crest
Argentina
ARG

Menjelang pertandingan semifinal melawan Prancis, pelatih La Roja, Luis de la Fuente, menyatakan bahwa “hari besar Lamine di Piala Dunia belum tiba.”

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