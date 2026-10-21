Mengikuti Jejak Klub-Klub Besar Eropa: Peristiwa Bersejarah Menanti Liga Saudi di Luar Lapangan

Liga Roshn Saudi kini memiliki janji dengan sejarah, setelah semakin dekat untuk mengikuti jejak liga-liga besar Eropa.

Saluran "Thmanyah", pemegang hak siar Liga Saudi, mengumumkan bahwa pertandingan-pertandingan kompetisi tersebut akan disiarkan dengan teknologi siaran ultra "4K" mulai dari pekan kesebelas yang bergulir besok, Kamis.

"Thmanyah" menjelaskan bahwa fitur tersebut akan tersedia untuk pertama kalinya dalam sejarah sepak bola Saudi, dan akan tersedia secara eksklusif bagi para pelanggan yang berlangganan aplikasi khusus milik saluran tersebut.

Di sisi lain, saluran tersebut akan tetap menyiarkan pertandingan Liga Roshn Saudi secara gratis melalui satelit dan digital bagi yang tidak berlangganan aplikasi, dengan kualitas standar "SD".

Saluran Saudi tersebut juga mengungkap sejumlah keistimewaan khusus bagi para pelanggan aplikasi, seperti pemutaran ulang saat siaran langsung, pergantian antara komentator dan suara stadion, serta perpindahan di antara momen-momen pertandingan.

Perlu dicatat bahwa teknologi siaran ultra "4K" digunakan dalam menayangkan sejumlah pertandingan sepak bola dunia, seperti Liga Primer Inggris, serta beberapa pertandingan besar di Liga Spanyol, Jerman, dan Liga Champions Eropa.