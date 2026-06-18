Mengikuti jejak Kieseh... Hukuman berat Liga Saudi menimpa dua bintang Al-Nassr dan Al-Ittihad

“Gunting” Liga Roshen Saudi terus menimpa para bintang besar, di mana dua bintang Al-Nassr dan Al-Ittihad tampaknya akan menemui nasib yang sama seperti pemain asal Pantai Gading, Frank Kessié, gelandang Al-Ahli, selama bursa transfer musim panas mendatang.

Laporan media sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa Al-Ahli membatalkan perpanjangan kontrak Kessié yang akan berakhir pada akhir bulan ini, meskipun Komite Rekrutmen telah menyetujui permohonan perpanjangan yang diajukannya sebelumnya.

Surat kabar "Al-Riyadiah" dari Arab Saudi mengungkap situasi yang berbeda bagi dua pemain tersebut; Marcelo Brozović asal Kroasia dan Fabinho asal Brasil, yang masing-masing merupakan gelandang Al-Nassr dan Al-Ittihad, mengingat kontrak keduanya juga akan berakhir pada akhir bulan ini.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa Al-Nassr dan Al-Ittihad sama sekali tidak menghubungi Komite Rekrutmen untuk memperpanjang kontrak Brozović dan Fabinho, yang menunjukkan niat mereka untuk melepas kedua pemain tersebut pada musim depan.

Al-Nassr telah memasukkan seorang pemain asing ke dalam daftar incaran untuk menggantikan kepergian Brozović pada musim depan, namun mereka mungkin akan kembali mempertimbangkan perpanjangan kontrak dengan gelandang asal Kroasia tersebut jika kesepakatan tersebut gagal terwujud.

Di sisi lain, manajemen Al-Ittihad telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak Fabinho pada musim depan, namun baik Al-Nassr maupun Al-Ittihad masih memiliki kesempatan untuk mengajukan permohonan perpanjangan kontrak kedua bintang tersebut jika terjadi perkembangan baru di bursa transfer musim panas.

Perlu dicatat bahwa beberapa laporan mengungkap adanya batasan-batasan yang ditetapkan oleh Komite Rekrutmen Asosiasi Liga Saudi, baik untuk merekrut pemain baru maupun untuk memperpanjang kontrak pemain tim saat ini.