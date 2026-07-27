Seperti di semua klub besar Eropa, di Juventus Turin pun sebagian besar bintang mereka masih berada dalam libur panjang usai Piala Dunia. Karena itu, pelatih Luciano Spalletti menguji beberapa talenta dalam persiapan pramusim. Ada satu nama yang paling mencuri perhatian: Adin Licina.

Dalam laga uji coba pertama melawan FC Basel (0-0) sembilan hari lalu, pemain Jerman berusia 19 tahun itu menjalani debutnya untuk tim senior Juve sebagai pemain pengganti. Menurut media ternama Turin, Tuttosport, ia meninggalkan "kesan luar biasa". Pada Sabtu saat menghadapi Standard Liège (1-0), ia bahkan tampil sebagai starter di sayap kanan. Dengan tajuk "Licina menuai aplaus", Tuttosport menulis dalam ulasan individunya: "Pemain terbaik di babak pertama. Dengan ide-idenya dan inisiatif pribadinya, ia sangat menonjol dan bahkan mendapat pujian dari Spalletti." Gazzetta dello Sport menyebutnya sebagai "pemain yang paling menonjol".

Kabarnya, Licina kini juga akan ikut bersama tim senior Juve dalam tur pramusim mendatang ke Hong Kong dan Australia. Dengan demikian, pemain serbabisa di lini serang itu terus mengikuti jejak Kenan Yildiz.

Adin Licina: FC Bayern memiliki klausul persentase penjualan kembali

Yildiz pindah pada 2022 dari akademi FC Bayern ke Juve dengan status bebas transfer, berjuang menembus dari U19 dan U23 ke tim senior, dan kini sudah lama menjadi pemain inti yang tak tergantikan di sana. Licina juga berasal dari kampus München, tetapi seperti Yildiz pada masanya, pada akhirnya ia tidak melihat peluang yang realistis untuk menembus tim senior.

Pada musim lalu, ia bermain di paruh pertama musim untuk tim cadangan di Regionalliga Bayern. Pada musim dingin, ia pindah ke Juventus dengan status bebas transfer setengah tahun sebelum kontraknya berakhir. Licina ditangani oleh agensi yang sama dengan Yildiz. Di Juve, ia menandatangani kontrak hingga 2029. FC Bayern kabarnya mengamankan klausul persentase penjualan kembali sebesar 30 persen serta hak pencocokan jika klub lain mengajukan tawaran untuknya di kemudian hari. Pada paruh kedua musim, Licina tampil untuk tim U23 di Serie C kasta ketiga, dengan torehan dua kontribusi gol dalam 11 penampilan.

Seperti Yildiz (Regensburg), Licina (Landshut) juga berasal dari Niederbayern. Sementara Yildiz bermain untuk tim nasional Turki, Licina (berdarah Bosnia dan Montenegro) aktif untuk DFB di level federasi. Pada musim panas ini ia ikut bersama Jerman di Euro U19. Tim DFB baru tersingkir di final oleh Spanyol. Namun, Licina hanya menjadi starter pada laga ketiga fase grup yang secara olahraga tidak lagi menentukan. Setelah itu ia sengaja tidak berlibur agar bisa menarik perhatian Spalletti dalam persiapan tim senior - sejauh ini rencana itu berjalan sukses.