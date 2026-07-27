Seperti halnya semua klub besar Eropa, sebagian besar bintang Juventus Turin juga masih menjalani libur Piala Dunia yang diperpanjang. Pelatih Luciano Spalletti karena itu menguji beberapa talenta dalam masa pramusim. Ada satu nama yang terutama mencuri perhatian: Adin Licina.

Pada laga uji coba pertama melawan FC Basel (0-0) sembilan hari lalu, pemain Jerman berusia 19 tahun itu melakoni debutnya untuk tim senior Juve sebagai pemain pengganti. Menurut harian Turin ternama Tuttosport , ia meninggalkan "kesan luar biasa". Pada Sabtu melawan Standard Liege (1-0), ia bahkan tampil sebagai starter di sayap kanan. Dengan judul "Licina menuai aplaus", Tuttosport menulis dalam ulasan individunya: "Pemain terbaik di babak pertama. Dengan ide-idenya dan inisiatif pribadinya, ia tampil paling menonjol dan bahkan menuai pujian dari Spalletti." Gazzetta dello Sport menyebutnya sebagai "pemain yang paling menonjol".

Menurut kabar yang beredar, Licina kini juga akan ikut bersama tim senior Juve dalam tur pramusim ke Hong Kong dan Australia. Penyerang serbabisa itu pun terus mengikuti jejak Kenan Yildiz.

Adin Licina: FC Bayern punya klausul persentase penjualan kembali

Yildiz pindah pada 2022 dari akademi FC Bayern ke Juve secara gratis, berjuang menembus tim senior lewat U-19 dan U-23, dan kini sudah lama menjadi pemain inti yang tak tergantikan di sana. Licina juga berasal dari kampus München, tetapi - sama seperti Yildiz dulu - pada akhirnya tidak melihat peluang realistis untuk menembus tim senior.

Pada musim lalu, ia bermain untuk tim cadangan di paruh pertama musim di Regionalliga Bayern. Pada musim dingin, ia pindah secara gratis ke Juventus enam bulan sebelum kontraknya berakhir. Licina ditangani oleh agensi yang sama dengan Yildiz. Di Juve, ia meneken kontrak hingga 2029. FC Bayern kabarnya mengamankan persentase penjualan kembali sebesar 30 persen serta matching right jika ada klub lain yang mengajukan tawaran untuknya di kemudian hari. Pada paruh kedua musim, Licina tampil untuk U-23 di Serie C kasta ketiga, dengan dua kontribusi gol dari 11 penampilan.

Sama seperti Yildiz (Regensburg), Licina (Landshut) juga berasal dari Niederbayern. Sementara Yildiz bermain untuk tim nasional Turki, Licina (berdarah Bosnia dan Montenegro) aktif untuk DFB di level federasi. Pada musim panas ini, ia ambil bagian bersama Jerman di Piala Eropa U-19. Tim DFB baru tersingkir di final oleh Spanyol. Namun, Licina hanya menjadi starter pada laga ketiga fase grup yang secara olahraga tidak lagi menentukan. Setelah itu, ia sengaja tidak mengambil libur agar bisa masuk dalam perhatian Spalletti di pramusim tim senior - sejauh ini, rencana itu berjalan sesuai harapan.