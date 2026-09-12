Kutukan Al Hilal, top skor Liga Joy untuk Elite (Liga Arab Saudi U-21), menghantam sebelum laga melawan Al Taawoun di Liga Roshn.

Al Hilal akan bertandang ke markas Al Taawoun, hari Sabtu ini, di stadion tuan rumah di Buraidah, pada pekan ketujuh Liga Roshn Saudi.

Al Taawoun menjalani pertandingan ini dalam kondisi sulit, karena belum meraih satu kemenangan pun pada musim ini di Liga Roshn Saudi, hanya membukukan 3 hasil imbang dan 3 kekalahan, sehingga koleksi poinnya berhenti di angka 3, menempatkan mereka di peringkat keempat belas dalam klasemen.

Kondisi tersebut bertambah sulit setelah dipastikannya absennya penyerang asal Maroko Abderrazak Hamdallah, akibat cedera yang dialaminya dalam laga melawan Al Fateh, Sabtu lalu, pada pekan kelima Liga Roshn.

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Basem Al Areeni sebelumnya diperkirakan akan tampil sebagai penyerang Al Taawoun menggantikan Hamdallah, namun ia juga mengalami cedera, sehingga akan absen membela timnya untuk periode yang bisa mencapai kurang lebih satu setengah bulan.

Al Taawoun menyatakan, dalam pernyataan melalui akun resminya di situs "X": "Pemeriksaan yang dilakukan terhadap pemain Basem Al Areeni membuktikan bahwa ia mengalami cedera pada ligamen kolateral medial di lutut kanan".

Al Taawoun menjelaskan bahwa penyerang mudanya itu "membutuhkan program pengobatan dan rehabilitasi yang berlangsung selama 4 hingga 6 pekan ke depan".

Perlu diingat bahwa Basem Al Areeni merupakan top skor edisi pertama Liga Joy untuk Elite, pada musim lalu, setelah mencetak 20 gol, yang mendorong pelatih asal Serbia Zarko Lazetic untuk mempromosikannya ke tim utama.

Sejak awal musim ini, pemain berusia 22 tahun itu tampil dalam 6 pertandingan bersama Al Taawoun, di mana ia selalu masuk sebagai pemain pengganti, namun tidak berhasil mencetak atau menciptakan satu gol pun.