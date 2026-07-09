Mengikuti jejak Hakimi dan Díaz... Bintang Real Madrid membuka peluang untuk membela Maroko

Seorang bintang baru di Real Madrid membuka peluang untuk membela tim nasional Maroko di masa mendatang, yang merupakan kabar gembira bagi “Singa Atlas”.

Maroko telah berhasil memanfaatkan jasa para pemain yang lahir di luar negeri dan dibesarkan di Spanyol, di antaranya Ashraf Hakimi dan Ibrahim Díaz yang saat ini bersinar di barisan tim nasional.

Kini, Maroko hampir merekrut pemain baru dengan cara yang sama dari Real Madrid, yaitu Thiago Beitar.

Kakek dari gelandang muda Real Madrid ini berasal dari Maroko, sehingga ia memenuhi syarat untuk bermain bagi timnas Singa Atlas. Ketika ditanya oleh stasiun radio “Cadena Ser” pada hari Kamis ini mengenai pilihan tim nasional mana yang ingin ia wakili di masa depan, ia tidak menutup kemungkinan untuk Maroko.

Tiago berkata: “Pertama-tama, kita harus menang pada hari Sabtu, dan apa yang akan terjadi di masa depan—yang masih jauh—akan terjadi. Itu saja.”

Gelandang tersebut menambahkan: “Saya melihat hal itu masih sangat jauh. Pertama-tama, saya di sini bersama timnas U-19, dan apa pun yang akan terjadi, biarlah terjadi.”

Saat ini, Pitarch berada bersama tim nasional muda Spanyol dan akan menghadapi Jerman di final pekan depan.

Meskipun telah mewakili Spanyol di level junior, Tiago tidak menutup pintu bagi timnas Maroko, dan ia tetap membuka kemungkinan untuk langkah tersebut.