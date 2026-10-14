Di malam yang menjadi milik para pemain muda, winger Wales Lewis Koumas tak hanya mencetak gol, tetapi juga menuliskan namanya dengan tinta emas dalam catatan sejarah Liverpool di Eropa.

Liverpool meraih kemenangan dramatis atas tuan rumah LASK dari Austria dengan skor 6-3, dalam laga yang mempertemukan kedua tim pada Rabu malam ini di Stadion "Raiffeisen Arena", dalam rangkaian pertandingan matchday kedua babak pendahuluan Liga Champions Eropa.

Jaringan statistik sepak bola "Opta" mengungkap rekor historis yang dibukukan pemain berusia 21 tahun tersebut saat menghadapi LASK, di mana ia menjadi pemain kedua dalam sejarah Liverpool yang berusia 21 tahun atau kurang yang mampu mencetak gol sekaligus menciptakan assist dalam satu pertandingan Liga Champions Eropa.

Jaringan tersebut mencatat bahwa pencapaian ini sebelumnya hanya pernah diraih oleh legenda klub Steven Gerrard, saat ia melakukannya pada Oktober 2001 melawan Dynamo Kiev.

Koumas, yang mencetak satu gol dan menciptakan gol untuk rekannya Bradley Barcola, kini bukan lagi sekadar talenta yang menjanjikan, melainkan telah menjadi pewaris sah warisan kapten legendaris itu di malam-malam Liga Champions.







