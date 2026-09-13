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Al Nassr v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Mengikuti jejak Firmino: Al Sadd Qatar selamatkan Brozovic dari kekejaman Liga Arab Saudi

Transfers
M. Brozovic
Al-Ain vs Al Nassr FC
Al-Ain
Al Nassr FC
AFC Champions League Elite
Esteghlal vs Al-Sadd
Esteghlal
Al-Sadd
Kroasia
Uni Emirat Arab
Arab Saudi
Iran
Qatar

Gelandang asal Kroasia itu meninggalkan Al Nassr secara gratis

Klub Qatar, Al Sadd, menyelamatkan gelandang asal Kroasia Marcelo Brozovic dari kekejaman Liga Roshn Arab Saudi, setelah kepergiannya dari klub Al Nassr.

Al Sadd mengumumkan pada hari Minggu ini kesepakatan dengan Brozovic selama satu musim yang berakhir pada 2027, dalam transfer gratis, setelah kontraknya dengan Al Nassr Saudi berakhir pada akhir musim lalu.

Al Nassr sebelumnya telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak Brozovic, sehingga ia meninggalkan tim setelah menghabiskan 3 tahun, yang selama itu ia meraih gelar Liga Roshn Arab Saudi pada musim lalu, di samping Piala Klub Arab 2023.

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Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN

Beberapa laporan sebelumnya mengungkapkan keinginan Al Ahli Saudi untuk mendatangkan gelandang asal Kroasia tersebut, namun negosiasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga ia berlabuh di Liga Bintang Qatar.

Pemain berusia 33 tahun itu akan bergabung dengan pemain Brasil Roberto Firmino yang bergabung ke Al Sadd pada musim panas tahun lalu, setelah Al Ahli juga memutuskan untuk melepasnya.

Perlu diketahui bahwa Brozovic mungkin akan menghadapi Al Nassr lagi, di Liga Champions Asia Elite, di mana kedua tim akan bertemu pada 24 November mendatang, dalam pekan kelima fase liga.

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