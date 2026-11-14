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Mauricio Pochettino tidak perlu berpikir lama ketika diminta memilih tiga pelatih di Liga Primer Inggris yang ia idamkan untuk bermain di bawah kepemimpinan mereka. Pelatih asal Argentina itu tidak ragu, dan tidak mencari sejumlah nama yang mencerminkan keberagaman pengalamannya, melainkan memilih satu nama dan mengulanginya tiga kali: "Sir Alex Ferguson, Sir Alex Ferguson, Sir Alex Ferguson".

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Jawaban itu bukan sekadar pujian untuk legenda Manchester United, melainkan ungkapan kekaguman lama terhadap seorang pelatih yang meninggalkan jejak luar biasa dalam sejarah sepak bola Inggris, dan menjadi teladan dalam membangun tim, menciptakan kemenangan, serta menjaga daya saing selama bertahun-tahun.

Hari ini, Pochettino menemukan dirinya di hadapan peluang untuk mendekati warisan tersebut, setelah mengambil alih kendali teknis Manchester United, dalam sebuah misi yang tidak terbatas pada perbaikan hasil, tetapi meluas hingga mendefinisikan ulang identitas tim yang telah kehilangan banyak ciri khasnya sejak kepergian Ferguson pada 2013.

Namun ironisnya, pelatih asal Argentina ini tidak datang dengan filosofi yang sepenuhnya asing dari gagasan yang coba diterapkan Michael Carrick selama pengalaman terakhirnya bersama tim. Keduanya sama-sama meyakini sepak bola menyerang yang cepat, pergerakan yang fleksibel, dan pemanfaatan ruang, hanya saja perbedaannya mungkin terletak pada detail-detail yang menciptakan kesuksesan Pochettino dan membuat Carrick kehilangan kemampuan untuk melanjutkan proyeknya.

Ferguson: Inspirasi yang menyertai Pochettino

Kekaguman Pochettino terhadap Sir Alex Ferguson bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba atau terkait dengan penunjukannya sebagai pelatih Manchester United, melainkan berasal dari perjalanan panjang karier kepelatihannya.

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Pada 2023, dalam sebuah wawancara dengan jaringan "Sky Sports" ketika menangani Chelsea, pelatih Argentina itu berbicara tentang penghargaan besarnya terhadap Ferguson, sambil mengenang pula kenangan pertemuan mereka selama masa ia memimpin Tottenham.

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Enam tahun sebelum itu, Pochettino mendapat kesempatan makan siang bersama sang pelatih legendaris, dalam sebuah pertemuan yang ia gambarkan sebagai salah satu momen istimewa dalam kariernya.

Ia berkata: "Ketika saya masih muda, dan di awal karier kepelatihan saya, Ferguson selalu menjadi sumber inspirasi dan rujukan pertama saya. Ketika Anda diberi kesempatan menghabiskan dua jam bersama orang yang dianggap pelatih terhebat dalam sejarah sepak bola, Anda tidak bisa berbuat apa-apa selain menikmati setiap momen."

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Sejak Ferguson pensiun, Manchester United kesulitan menemukan sosok pelatih yang mampu menggabungkan antara meraih kemenangan dan menjaga identitas tim.

Pandangan di dalam klub maupun di antara para pendukungnya terpecah soal prioritas yang dibutuhkan untuk mengembalikan tim ke puncak. Ada yang berpendapat bahwa kemenangan harus didahulukan di atas pertimbangan lain, sementara yang lain berpegang pada perlunya mengembalikan gaya bermain yang terkait dengan periode terbaik klub, yang bertumpu pada inisiatif, serangan, kecepatan, dan tekanan terhadap lawan.

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Sejumlah pelatih dengan filosofi berbeda silih berganti menangani tim, di samping nama-nama yang terkait sebagai pemain dengan era Ferguson, tetapi tidak satu pun dari mereka berhasil menyajikan formula ideal yang menggabungkan hasil dan identitas.

Di sinilah muncul pentingnya kedatangan Pochettino, yang memiliki rujukan taktik yang jelas, di samping kekagumannya yang besar terhadap warisan yang ditinggalkan Ferguson, hal yang mungkin membuatnya mampu menggabungkan dua aliran yang selama ini tampak bertentangan di dalam Old Trafford.

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Teka-teki Carrick: Ketika kekuatan berubah menjadi kelemahan

Manchester United di bawah kepemimpinan Michael Carrick menyajikan serangkaian hasil positif, dan tim tampil dalam banyak periode dengan wajah menyerang yang meyakinkan, bahkan mengakhiri musim lalu dengan level yang tidak mampu ditandingi tim lain mana pun di Liga Primer Inggris.

Namun di balik gemilang ini ada sebuah masalah taktik yang tidak berhasil dipecahkan Carrick secara berkelanjutan, yang berkaitan dengan kemampuan tim memaksakan gayanya ketika dituntut untuk menguasai bola dan mengendalikan jalannya permainan.

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Angka-angka mengungkap sisi penting dari dilema ini; dalam pertandingan-pertandingan ketika United menguasai bola dengan persentase kurang dari 50% di bawah kepemimpinan Carrick, tim hanya menelan satu kekalahan, dan meraih kemenangan dalam 62% dari pertandingan-pertandingan tersebut, dengan total 13 laga.

Sebaliknya, persentase kemenangannya turun menjadi 36% ketika menguasai bola dan mengendalikan permainan. Angka-angka ini menunjukkan bahwa United lebih berbahaya ketika membiarkan lawan mendapat kesempatan untuk maju, kemudian memanfaatkan ruang di belakang lini mereka melalui transisi menyerang yang cepat.

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Hal ini sesuai dengan karakteristik sejumlah pemain tim, terutama para penyerang yang mahir menangani ruang dan bermain langsung, serta memberikan lini belakang perlindungan yang lebih besar, setelah tim menjadi mampu memanfaatkan kesalahan lawan alih-alih menanggung tanggung jawab membangun permainan sepanjang waktu.

Demikian pula, kepiawaian Casemiro dalam bola mati memainkan peran penting dalam memberikan tim solusi menyerang tambahan, terutama menghadapi lawan yang mengandalkan kerapatan pertahanan, yang merupakan salah satu masalah yang tampak jelas selama musim ini.

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Ketika United unggul dalam skor, lawan menemukan dirinya terpaksa mengambil risiko dan maju ke depan demi mencari gol penyama, sehingga muncul ruang-ruang yang dibutuhkan para pemain Carrick untuk melancarkan serangan balik mereka.

Resep ini efektif, tetapi tidak cukup untuk membangun tim yang bersaing memperebutkan gelar-gelar besar secara konsisten.

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Proyek yang tak selesai: Penguasaan bola adalah kata kuncinya

Ambisi Carrick lebih besar daripada sekadar mengandalkan serangan balik, karena ia ingin mengubah Manchester United menjadi tim yang mampu menguasai bola, dan membangun serangan dari belakang dengan menggunakan umpan-umpan pendek yang akurat.

Pelatih Inggris itu mengambil inspirasi sebagian gagasannya dari trio lini tengah Paris Saint-Germain, berupaya mengembangkan cara membangun permainan dan memancing lawan ke zona-zona tertentu sebelum melewati tekanannya dan melesat menuju gawangnya.

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Gagasannya bertumpu pada memancing lawan, lalu memanfaatkan ruang yang ditinggalkan di belakangnya, sambil mempercepat tempo permainan begitu mencapai area yang tepat, demikian menurut "BBC Sport".

Namun penerapan filosofi ini berbenturan dengan masalah lama yang dialami Manchester United dalam pengalaman-pengalaman sebelumnya, baik bersama Ole Gunnar Solskjaer maupun Erik ten Hag, yaitu beralih dari tim yang mahir bermain di ruang menjadi tim yang mampu menciptakan ruang itu sendiri di hadapan lawan yang bertahan rapat.

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Inilah yang justru membuat tugas Pochettino menarik; ia tidak serta-merta perlu meninggalkan prinsip-prinsip menyerang yang coba diterapkan Carrick, melainkan memberikannya kerangka taktik yang lebih jelas dan disiplin.

Mazhab Bielsa: Serangan langsung bukan berarti melepaskan bola

Pochettino menggambarkan filosofi kepelatihannya sebagai filosofi yang bertumpu pada keharusan timnya menjadi pihak yang berinisiatif dalam pertandingan, melalui tekanan tinggi yang berkelanjutan, usaha fisik yang besar, serta vitalitas dan dinamika dalam pergerakan.

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Pelatih Argentina itu menganggap dirinya salah satu murid dari rekan senegaranya, Marcelo Bielsa, yang pernah menanganinya, dan ia terpengaruh oleh gagasan-gagasannya terkait tekanan, penyebaran, dan pergerakan tanpa bola yang terus-menerus.

Model yang dekat dengan mazhab ini bisa ditemukan dalam pengalaman Andoni Iraola di Liga Primer Inggris, karena ia juga mengadopsi gagasan-gagasan Bielsa, dengan mengandalkan sepak bola vertikal yang berupaya mencapai gawang secepat mungkin.

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Pentingnya filosofi ini terletak pada kenyataan bahwa ia tidak berarti melepaskan penguasaan bola atau mengandalkan pertahanan dalam, melainkan menggunakan bola secara menyerang dan efektif, sehingga umpan menjadi sarana untuk mencapai zona-zona berbahaya, bukan sekadar alat untuk menjaga persentase penguasaan bola.

Sisi ini sangat selaras dengan budaya sepak bola yang terkait dengan Manchester United selama era Ferguson, ketika tim terus-menerus berupaya memaksakan tempo permainannya, menekan lawan, dan menyerang dengan cepat begitu merebut kembali bola.

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Hal ini juga mengingatkan pada sebagian ciri Liverpool di bawah kepemimpinan Jürgen Klopp, di mana kecepatan, tekanan, dan transisi langsung dari bertahan ke menyerang menjadi unsur mendasar dalam membangun tim yang mampu bersaing.

Pengalaman bersama timnas Amerika: Kebebasan terorganisasi yang dibutuhkan United

Pengalaman terakhir Pochettino bersama timnas Amerika menyajikan model yang jelas tentang perkembangan gagasan taktiknya, terutama terkait keseimbangan antara kebebasan menyerang dan keteraturan kolektif.

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Alih-alih memaksakan posisi tetap pada seluruh pemain, pelatih Argentina itu memberikan para pemain timnas ruang yang lebih besar untuk bergerak dan bertukar posisi, sambil mempertahankan sejumlah pemain terbatas yang ditugaskan dengan peran-peran tertentu di dalam struktur taktik.

Tujuan dari hal itu adalah mengacaukan tim-tim yang mengandalkan pertahanan zonal, dengan memaksa para pemainnya mengambil keputusan terus-menerus mengenai ruang yang harus dijaga.

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Berkat kebebasan bergerak, para pemain tengah timnas Amerika menjadi mampu muncul di ruang-ruang antara lini pertahanan lawan, dan menerima bola dalam posisi nyaman yang memberi mereka waktu cukup untuk mengambil keputusan yang tepat.

Kedekatan jumlah pemain di lini tengah juga membantu melakukan umpan-umpan pendek yang cermat, yang memancing lawan ke arah bola, sebelum memanfaatkan ruang yang muncul akibat pergerakannya.

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Bersamaan dengan itu, pergerakan tanpa bola berkontribusi memperlebar lapangan dan menciptakan jalur-jalur serangan, yang memungkinkan bola sampai kepada para penyerang berhadapan dengan jumlah bek yang terbatas.

Umpan-umpan terobosan di belakang lini pertahanan menjadi salah satu alat paling menonjol yang diandalkan Pochettino, di mana penyerang cepat Folarin Balogun memanfaatkan ruang yang muncul akibat tekanan lawan, dan mengubahnya menjadi peluang serta gol.

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Di sinilah tampak jelas kemiripan antara gagasan Pochettino dan apa yang coba diterapkan Carrick bersama Manchester United, terutama terkait fleksibilitas di lini tengah, umpan-umpan pendek, dan pemanfaatan ruang di belakang pertahanan lawan.

Namun perbedaannya tidak terkait dengan gagasan semata, melainkan dengan kemampuan pelatih mengubahnya menjadi sistem utuh yang tidak kehilangan keseimbangannya ketika kondisi pertandingan berubah.

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Keteraturan: Mata rantai yang hilang dalam pengalaman Carrick

Pochettino pernah merangkum filosofi kepelatihannya dengan ungkapan yang jelas ketika ia berkata pada 2014: "Filosofi saya bertumpu pada memberi para pemain gaya yang lebih bebas, sambil menjaga keteraturan yang baik."

Kalimat ini tampak bagaikan kunci untuk memahami apa yang bisa disajikan pelatih Argentina itu bagi Manchester United. Kebebasan menyerang tidak berarti para pemain bergerak tanpa aturan, sebagaimana fleksibilitas taktik tidak berarti melepaskan posisi dan tanggung jawab bertahan.

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Keberhasilan filosofi ini membutuhkan adanya struktur jelas yang menentukan bagaimana para pemain bergerak, ruang yang harus dimanfaatkan, momen yang tepat untuk menekan, dan mekanisme yang memungkinkan tim beralih dari menyerang ke bertahan tanpa kehilangan keseimbangannya.

Pada paruh pertama pengalaman Carrick, United tampil dengan wajah menyerang yang proaktif, dan mengandalkan tekanan intensif dengan empat pemain di lini depan dalam formasi yang lebih dekat ke 4-2-4.

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Gaya ini memberi tim kesempatan merebut kembali bola di dekat gawang lawan, tetapi pada saat yang sama mengandung risiko besar, karena meninggalkan ruang di belakang garis tekanan.

Dengan kemampuan lawan membaca pergerakan dan mengatasi tekanan, mulai tampak kesulitan tim beradaptasi dengan skenario yang berbeda-beda, dan United kehilangan sebagian efektivitas menyerangnya.

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Terlihat pula bahwa level fisik tim menurun secara bertahap, setelah sebelumnya mencapai kondisi baik selama periode terakhir kerja pelatih sebelumnya, Ruben Amorim, meskipun periode itu menyaksikan jadwal pertandingan yang kurang padat akibat tidak adanya keikutsertaan di Eropa.

Di sinilah Pochettino akan dituntut mengatasi dua masalah sekaligus: meningkatkan level kebugaran fisik, dan mengubah tekanan tinggi dari sekadar dorongan kolektif menjadi sistem terorganisasi yang mampu bertahan sepanjang pertandingan.

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Ujian sesungguhnya: Mampukah para penyerang memecahkan teka-teki pertahanan yang rapat?

Tugas Pochettino tidak terbatas pada mengembangkan cara menekan atau memperbaiki proses membangun permainan, melainkan meluas hingga menemukan solusi menyerang di hadapan tim-tim yang mundur ke area pertahanan mereka dan menutup ruang di hadapan para pemain Manchester United.

Brighton di bawah kepemimpinan Fabian Hürzeler menyajikan model yang menegaskan bahwa tekanan tinggi dan penguasaan bola masih mampu meraih kesuksesan di Liga Primer Inggris, setelah tim menempati peringkat kedua di klasemen, dengan mencatatkan rata-rata penguasaan bola tertinggi keempat setelah sepuluh pekan berlalu.

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Namun mencapai level ini membutuhkan kerja taktik dan fisik yang besar, terutama karena lawan telah menjadi lebih mampu menghadapi gaya tekanan intensif, dibandingkan dengan keadaan satu dekade silam, ketika Pochettino menciptakan kesuksesannya bersama Tottenham.

Dari sini, kemampuan pelatih Argentina itu mengembangkan gagasannya, dan menambahkan solusi-solusi baru ke dalam gayanya, akan menjadi faktor penentu dalam menetapkan nasib pengalamannya bersama United.

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Ia juga harus memanfaatkan kemampuan para penyerangnya dan memberi mereka kebebasan yang diperlukan untuk bergerak dan memanfaatkan ruang, tanpa merusak keseimbangan kolektif.

Cole Palmer menjadi contoh yang jelas tentang pentingnya poin ini, setelah ia menjalani salah satu musim terbaiknya di Liga Primer Inggris di bawah kepemimpinan Pochettino di Chelsea.

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Pemain itu berkata tentang mantan pelatihnya: "Ia memberi saya kepercayaan dan kebebasan untuk bergerak ke mana pun di lapangan, di mana saya bisa memaksimalkan kekuatan saya."

Manchester United memiliki sekelompok penyerang yang mampu menampilkan level istimewa, tetapi keberhasilan mereka bersama Pochettino akan bergantung pada kemampuan mereka berinisiatif dan menciptakan solusi individu, serta memanfaatkan ruang yang disediakan sistem menyerang.

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Pochettino di hadapan peluang mengembalikan warisan Ferguson

Dari sisi teknis, Pochettino tampak dekat dengan nilai-nilai sepak bola yang menciptakan kesuksesan Manchester United di era Ferguson; ia meyakini tekanan, inisiatif, dan serangan cepat, tetapi ia tidak ingin prinsip-prinsip ini berubah menjadi pola-pola kaku yang membatasi kemampuan para pemain.

Pada saat yang sama, ia memiliki pengalaman lebih besar daripada Carrick dalam menangani tim-tim besar, membangun sistem taktik, dan mengelola pemain-pemain dengan kemampuan individu yang istimewa.

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Pochettino berkata saat berbicara tentang filosofinya di Tottenham bahwa "hal yang paling penting adalah menciptakan struktur taktik yang memberi para pemain kenyamanan dan memungkinkan mereka menunjukkan kemampuan sejati mereka."

Inilah tantangan yang menantinya di Old Trafford; karena Manchester United membutuhkan pelatih yang memberi para pemainnya kebebasan, tetapi tidak membiarkan mereka tanpa arahan, dan meminta mereka menekan serta menyerang, tetapi menyediakan bagi mereka keteraturan yang melindungi mereka dari terbuka.

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Jika Pochettino berhasil meningkatkan level fisik, mengembangkan mekanisme tekanan, dan memberi para pemainnya solusi beragam di hadapan pertahanan yang rapat, maka ia mungkin mampu mencapai apa yang gagal dilakukan Carrick, dan mengembalikan tim ke jalur persaingan.

Adapun jika ia gagal menemukan solusi yang tepat ketika United dituntut untuk menguasai bola dan menciptakan peluang, maka ia mungkin menemukan dirinya di hadapan skenario yang sama yang menjatuhkan proyek-proyek kepelatihan sebelumnya di dalam klub.

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Pada akhirnya, Manchester United tidak membutuhkan pelatih baru yang hanya sekadar mengulang gagasan-gagasan lama, melainkan sosok yang mampu mengubah gagasan-gagasan itu menjadi sistem yang sukses.

Di antara kekaguman Pochettino terhadap Ferguson dan pengaruh Bielsa padanya, tampaknya ia memiliki perangkat yang diperlukan untuk mencoba mengembalikan identitas United. Namun perbedaan antara inspirasi dan kesuksesan sejati akan tetap bergantung pada apa yang bisa ia sajikan di dalam lapangan.