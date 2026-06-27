Mengikuti jejak Al-Juwair... Pemain Al-Hilal yang ditendang keluar semakin dekat dengan Al-Qadisiyah

Mohammed Al-Qahtani, pemain sayap Al-Hilal asal Arab Saudi, kini berada di ambang kepergian dari skuad "Al-Za'im" selama jendela transfer musim panas yang sedang berlangsung, setelah tidak lagi masuk dalam rencana staf pelatih yang dipimpin oleh Simone Inzaghi asal Italia, sehingga ia kini semakin dekat untuk memulai petualangan baru bersama Al-Qadisiyah.

Beberapa tahun terakhir ini, sejumlah talenta muda telah meninggalkan Al-Hilal demi mencari kesempatan bermain, dan yang terdepan di antaranya adalah Musab Al-Juwair, yang berpindah-pindah ke beberapa klub sebagai pemain pinjaman sebelum akhirnya menetap di Al-Qadisiyah, dan menampilkan performa menonjol yang menjadikannya salah satu pemain kunci tim tersebut.

Menurut surat kabar Saudi "Al-Sharq Al-Awsat", manajemen Al-Qadisiyah telah mencapai kesepakatan dengan Al-Hilal terkait perekrutan Muhammad Al-Qahtani, setelah pelatih Simone Inzaghi menyetujui kepergian sang pemain selama bursa transfer musim panas.

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa Al-Qadisiyah telah mengajukan tawaran resmi kepada Al-Hilal, sebelum kedua belah pihak menyepakati nilai finansial kesepakatan tersebut. Selain itu, kesepakatan juga telah dicapai dengan sang pemain mengenai semua ketentuan pribadi, termasuk durasi kontrak dan gaji, dan kini hanya tinggal menyelesaikan beberapa prosedur administratif sederhana sebelum pengumuman resmi.

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Al-Qahtani berharap mendapatkan kesempatan lebih besar untuk bermain secara reguler, terutama setelah ia minim mendapat menit bermain bersama Al-Hilal, yang mendorongnya pada musim lalu untuk pindah dengan status pinjaman ke Al-Taawoun selama bursa transfer musim dingin.

Pemain sayap berusia 23 tahun itu tampil dalam 13 pertandingan bersama Al-Taawoun pada paruh kedua musim lalu dan berhasil mencetak satu gol, sebelum kembali ke Al-Hilal. Namun, karena tidak lagi masuk dalam rencana Inzaghi, ia kini hampir memulai babak baru dalam kariernya bersama Al-Qadisiyah.