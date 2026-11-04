Klub Al-Qadsiah mengikuti langkah Al-Hilal dan Al-Nassr, setelah penundaan mendadak yang terjadi di Liga Roshn Saudi dalam beberapa jam terakhir.

Konfederasi Sepak Bola Asia mengumumkan, kemarin Selasa pagi, penundaan turnamen Piala Asia yang semula dijadwalkan dimulai pada Januari 2027, menjadi diselenggarakan mulai Desember di tahun yang sama.

Begitu keputusan itu dikeluarkan, Liga Roshn langsung mengumumkan penundaan pekan ketiga belas, yang semula dijadwalkan pada 5 hingga 7 November ini, sampai waktu yang akan ditentukan kemudian, setelah tersedia waktu yang lebih longgar tanpa perlu memadatkan jadwal pertandingan.

Surat kabar "Arriyadiyah" Saudi menyebutkan bahwa Brendan Rodgers asal Irlandia, pelatih kepala tim Al-Qadsiah, memutuskan memberikan libur selama 10 hari kepada para pemainnya, setelah penundaan mendadak di Liga Roshn.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa klub asal kawasan timur tersebut tidak akan menjalani pertandingan uji coba apa pun selama periode jeda internasional mendatang, dan hanya akan menjalankan program latihan pemulihan serta kebugaran setelah kembali berlatih.

Rodgers mengulangi apa yang dilakukan Simone Inzaghi asal Italia dan Ange Postecoglou asal Australia, pelatih Al-Hilal dan Al-Nassr, yang memberikan libur panjang kepada para pemain kedua tim, yaitu 10 hari bagi "Sang Pemimpin", dan 9 hari bagi "Al-Alami".

Al-Qadsiah menempati peringkat kedua pada klasemen Liga Saudi dengan 28 poin, unggul selisih gol atas Al-Nassr yang berada di peringkat ketiga, dan tertinggal dua poin dari Al-Hilal yang bertengger di puncak klasemen.