Klub Barcelona terus melanjutkan upaya intensifnya untuk menuntaskan transfer seorang penyerang baru yang akan memimpin lini serang tim Catalan tersebut pada musim mendatang, di tengah berlanjutnya negosiasi untuk mendapatkan pemain Argentina, Julian Alvarez, sementara sejumlah nama alternatif mengemuka di meja direktur olahraga, Deco.

Surat kabar Spanyol, "AS", mengungkap bahwa penyerang asal Yunani, Vangelis Pavlidis, bintang klub Portugal, Benfica, termasuk salah satu opsi yang tersedia bagi manajemen Catalan sebagai rencana alternatif jika transfer Alvarez menemui hambatan.

Ketertarikan terhadap Pavlidis meningkat setelah cedera parah yang dialami Ely Junior Krupi, yang akan absen dari lapangan selama kurun waktu antara 3 hingga 4 bulan akibat patah tulang metatarsal, sehingga menempatkan Barcelona pada kebutuhan mendesak untuk memperkuat lini serang mereka.

Meski Pavlidis tidak berada di puncak daftar prioritas klub, karakteristik teknis dan kemampuan mencetak golnya yang jelas, ditambah biayanya yang relatif rendah dibandingkan dengan alternatif lain, menjadikannya pilihan yang menarik bagi manajemen olahraga.

Masa depan transfer ini terkait erat dengan posisi Ferran Torres, yang masih mendapat kepercayaan dari pelatih Hansi Flick, di mana klub berupaya memperpanjang kontraknya. Namun, kepergiannya yang mungkin terjadi selama periode transfer saat ini akan memberi Deco ruang gerak yang lebih luas di bursa transfer.

Pavlidis memiliki catatan gol yang mencolok, di mana ia mencetak 30 gol dan menyumbang 6 assist dalam 53 pertandingan di seluruh kompetisi musim lalu, setelah bergabung ke Benfica dengan biaya 18 juta euro dari klub Belanda, AZ Alkmaar, pada 2024.

Pemain berusia 27 tahun itu memperkuat posisinya pekan ini dengan mencetak empat gol ke gawang klub Swiss, St. Gallen, dalam babak kualifikasi menuju Liga Europa, sehingga mengembalikan namanya ke sorotan Eropa.

Pavlidis menyimpan kenangan istimewa bagi para pendukung Camp Nou, di mana ia mencetak hat-trick bersejarah hanya dalam 29 menit melawan Barcelona dalam pertandingan fase grup Liga Champions Eropa musim lalu di Lisbon, sehingga menjadi pemain tercepat yang mencapai pencapaian tersebut ke gawang tim Catalan di kompetisi Eropa, meski Blaugrana pada akhirnya menang dengan skor 5-4 dalam laga yang menegangkan.