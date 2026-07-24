Liga Sepak Bola Profesional Arab Saudi mengungkap mekanisme yang mereka gunakan dalam menyusun jadwal pertandingan Liga Roshn untuk musim 2026-2027, tepat sebelum pengumuman resmi jadwal tersebut, dalam sebuah langkah yang bertujuan menjelaskan dasar-dasar pembagian pertandingan, terutama di tengah musim paling padat dalam sejarah kompetisi.

Liga Roshn akan dimulai pada 13 Agustus 2026 dan berlangsung hingga 29 Mei 2027, namun liga menghadapi tantangan luar biasa, mengingat keikutsertaan 8 klub Arab Saudi dalam 4 turnamen luar negeri, di samping periode jeda internasional dan keikutsertaan timnas Arab Saudi, serta status Arab Saudi sebagai tuan rumah Piala Asia 2027, yang secara signifikan mengurangi jumlah hari yang tersedia untuk menjadwalkan pertandingan liga.

Liga menjelaskan bahwa jeda internasional dan keikutsertaan timnas memakan sekitar 80 hari dari kalender, sementara turnamen Piala Asia membutuhkan lebih dari 44 hari, tanpa menghitung periode penyerahan stadion, ditambah 59 hari yang dialokasikan untuk turnamen domestik dan kontinental, serta 43 hari untuk istirahat antarpertandingan, sehingga mereka hanya memiliki sekitar 102 hari untuk menjadwalkan 306 pertandingan yang tersebar dalam 34 pekan.





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Liga menerapkan sejumlah kriteria untuk menjamin keadilan di antara seluruh klub, yang paling utama adalah tidak ada tim yang menjalani lebih dari dua pertandingan berturut-turut di kandang sendiri maupun di luar kandang, serta setiap klub menjalani satu pertandingan kandang dan satu pertandingan tandang pada dua pekan pertama dan dua pekan terakhir, dengan jaminan bahwa masa istirahat antara dua pertandingan berturut-turut bagi tim mana pun tidak kurang dari dua hari, tanpa memandang turnamen yang mereka ikuti.

Liga juga memastikan keterlibatan klub-klub dalam proses penyusunan jadwal, dengan menggelar lokakarya bersama seluruh perwakilan klub untuk menjelaskan mekanisme penjadwalan dan kalender, serta memberi mereka kesempatan untuk menyampaikan permintaan dan catatan mengenai urutan pertandingan dan waktunya sebelum jadwal final ditetapkan.

Untuk mencapai keseimbangan sebesar mungkin, klub-klub Liga Roshn diklasifikasikan ke dalam 4 tingkatan berdasarkan hasil tiga musim terakhir, dengan memberikan bobot lebih besar pada musim lalu, dengan tujuan menghindari suatu tim menghadapi klub-klub tingkatan pertama dalam dua pekan berturut-turut, sehingga membantu pembagian laga-laga besar secara lebih adil sepanjang musim.

Liga menegaskan bahwa kesiapan dan ketersediaan stadion menjadi salah satu faktor paling berpengaruh dalam penyusunan jadwal, di samping keikutsertaan di luar negeri dan kewajiban internasional, seraya menyatakan bahwa seluruh elemen ini telah dikaji secara menyeluruh untuk menjamin keteraturan kompetisi dan mewujudkan keadilan kompetitif, dan jadwal lengkap Liga Roshn akan diumumkan pada tahap mendatang.