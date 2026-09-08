Menghilang tak biasa: kejutan bersejarah dalam nominasi Ballon d'Or

Untuk pertama kalinya sejak tahun 1995 dan penerapan sistem daftar ringkas kandidat untuk pemungutan suara, daftar final para pesaing penghargaan Ballon d'Or tahun 2026 kosong dari kehadiran satu pun penjaga gawang; sehingga penjaga gawang Uni Soviet Lev Yashin, yang meraih gelar tersebut pada tahun 1963, tetap menjadi satu-satunya penjaga gawang dalam sejarah sepak bola yang meraih kehormatan ini tanpa ada penerus yang menyusulnya tahun ini.

Ketiadaan yang luar biasa ini menjadikan tahun 2026 sebagai edisi ketiga saja dalam sejarah penghargaan bergengsi tersebut yang di dalamnya kategori penjaga gawang absen dari klasifikasi final, setelah edisi tahun 1967 dan 1968 menurut surat kabar Prancis "L'Equipe", di mana seluruh penjaga gawang tersingkir dari saringan daftar ringkas sebelum acara yang dinantikan untuk edisi ke-70 yang dijadwalkan berlangsung di ibu kota Inggris, London, pada 26 Oktober mendatang.

Rekam jejak istimewa penjaga gawang Spanyol Unai Simon, pemain Athletic Bilbao, tidak cukup untuk membawanya masuk ke dalam daftar; dan meskipun ia hanya kebobolan satu gol selama tujuh pertandingan yang ia jalani di Piala Dunia musim panas lalu, ketangguhan pertahanan timnas Spanyol mengurangi situasi yang menuntut intervensi langsungnya.

Sebaliknya, rekan senegaranya David Raya harus membayar mahal atas keputusannya duduk di bangku cadangan 'La Roja' selama Piala Dunia, meskipun ia menjalani musim luar biasa bersama Arsenal setelah meraih gelar Liga Primer Inggris dan mencapai final Liga Champions Eropa.

Penyingkiran ini juga meluas hingga mencakup penjaga gawang Argentina Emiliano Martinez, penjaga gawang Aston Villa, yang mencapai final Piala Dunia dan meraih gelar Liga Europa bersama klubnya, setelah sebelumnya menempati peringkat ke-15 dan ke-18 dalam klasemen Ballon d'Or pada tahun 2023 dan 2024 secara berurutan.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora

Absen pula penjaga gawang Italia Gianluigi Donnarumma, penjaga gawang Manchester City dan pemilik peringkat kesembilan dalam klasemen Ballon d'Or tahun 2025 usai kampanye bersejarahnya bersama Paris Saint-Germain, di mana ketidaklolosan timnas Italia ke Piala Dunia terakhir merugikannya.

Ketiadaan total penjaga gawang dari daftar tiga puluh kandidat Ballon d'Or ini kembali membuka pintu keseruan dan ketegangan bagi persaingan penghargaan penjaga gawang terbaik musim ini (sebelumnya penghargaan Yashin); sebab dua edisi lalu hanya menyaksikan kehadiran satu penjaga gawang saja di antara para kandidat Ballon d'Or (Martinez pada 2024 dan Donnarumma pada 2025), yang membuat identitas pemenang penghargaan Yashin terungkap lebih dini dan merampas keseruan yang biasa dari persaingan tersebut.