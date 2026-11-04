"Menghancurkan lawan-lawannya seperti Mike Tyson": Teror di media Eropa setelah enam gol Saint-Germain

Satu hari setelah penampilan luar biasa yang ditampilkan Paris Saint-Germain di markas Villarreal, pada Selasa malam kemarin, di Liga Champions Eropa (0-6), media-media Eropa tunduk di hadapan keunggulan tim asuhan Luis Enrique, yang menghancurkan Kapal Selam Kuning di depan pendukungnya sendiri.

Menurut jaringan "RMC" Prancis, belum pernah ada satu tim pun yang mencetak 4 gol secepat ini, dalam sejarah Liga Champions Eropa. Dan sebagaimana yang terjadi pada awal kampanyenya, Paris Saint-Germain meninggalkan kesan yang kuat pada Selasa malam.

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Dan menghadapi lawan yang ketakutan dan tak terorganisir, sang juara ganda Eropa menuntaskan pertandingan dalam kurang dari 17 menit, setelah Joao Neves, Desire Doue, dan Senny Mayulu mencetak gol, sebelum Fabian Ruiz menambahkan dua gol, dan pemain muda David Boly, yang berusia 17 tahun, ikut meramaikan pesta. Itu sudah cukup untuk membuat pers Eropa terkagum-kagum.

"Paris Saint-Germain menghancurkan La Ceramica", demikian judul yang diturunkan surat kabar "Marca", merujuk pada markas Villarreal, sebelum membandingkan tim Prancis itu dengan legenda tinju: "Dengan gaya Mike Tyson murni. Keluar dari sudut menghadapi lawan yang ketakutan dengan kedua kaki gemetar. Satu pukulan, lalu yang lain, dan yang lain lagi, roboh ke tanah dan selesai sudah".

Surat kabar Spanyol itu menambahkan: "Tidak ada pertandingan sepak bola yang pernah menyerupai pertarungan petinju Amerika legendaris itu sedemikian rupa. Paris Saint-Germain menghancurkan Villarreal dalam sekejap mata, sementara tuan rumah memohon belas kasihan di setiap serangan".

"Paris Saint-Germain tiran", demikian ditegaskan surat kabar "AS", yang memuji kembang api ala Paris, sekaligus menyoroti celah-celah mengkhawatirkan yang dimiliki Villarreal.

Surat kabar Madrid itu mengatakan: "Gempa bumi sejati mengubah La Ceramica menjadi debu hanya dalam 17 menit 35 detik. Suara jala di setiap gol Paris Saint-Germain adalah pukulan telak bagi kebanggaan pendukung Villarreal".

Dan di Catalonia, surat kabar "Mundo Deportivo" menonjolkan kekuatan yang diperlihatkan rekan-rekan setim Vitinha, dengan mengatakan: "Paris Saint-Germain menghancurkan Villarreal yang terguncang berkat awal pertandingan yang tak tertahankan, untuk menegaskan bahwa ia adalah kandidat terkuat mempertahankan gelarnya".

"Sungguh mahakarya dari Fabian Ruiz!"

Dan di Inggris, lembaga penyiaran Britania "BBC" merangkum pemandangan itu dengan berkata: "Paris Saint-Germain melanjutkan perjalanan gemilangnya di Liga Champions Eropa".

Dan menyoroti bahwa "sebagian pendukung Spanyol meninggalkan stadion bahkan sebelum menit kedua puluh".

Surat kabar "La Gazzetta dello Sport" juga mengucapkan selamat kepada Fabian Ruiz, yang terpilih sebagai pemain terbaik pertandingan, atas dua golnya, dan secara khusus memuji gol keduanya, seraya menyebutkan bahwa gelandang Spanyol itu, juara dunia 2026, pernah bermain di Napoli sebelum pindah ke Paris.

Surat kabar Italia itu mengatakan: "Sungguh mahakarya dari Fabian Ruiz! Mantan gelandang Napoli itu bersinar dalam pertandingan melawan Villarreal dengan mencetak dua gol yang memukau".

Dan di Portugal, surat kabar "A Bola" tunduk di hadapan Paris Saint-Germain, memuji penampilan Joao Neves dan Vitinha, "yang bersinar dalam mempermalukan Villarreal", di bawah pengawasan pelatih timnas mereka Jorge Jesus, yang menyaksikan pertandingan dari tribun.