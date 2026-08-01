Federasi Sepak Bola Mesir, pada hari Sabtu ini, memuji keputusan Presiden Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA", Gianni Infantino, untuk menarik usulan "FIFA Forward Enterprise" yang belakangan ini menuai banyak kontroversi dan kritik.

Federasi tersebut menyatakan dalam pernyataan resmi: "Federasi Sepak Bola Mesir, yang dipimpin oleh Hany Abo Rida, memuji Presiden Federasi Sepak Bola Internasional 'FIFA' Gianni Infantino atas keputusannya menarik usulan FIFA Forward Enterprise setelah menerima catatan dan pandangan dari federasi-federasi anggota FIFA."

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Pernyataan itu melanjutkan: "Kepemimpinan sejati tercermin dalam mendengarkan federasi-federasi anggota, dan mengambil keputusan yang paling baik melayani kepentingan komunitas sepak bola internasional. Keputusan ini memperkuat persatuan keluarga sepak bola dunia, sekaligus mencerminkan semangat komunikasi, konsultasi, dan penghormatan terhadap berbagai sudut pandang yang dianut oleh federasi-federasi anggota FIFA."

Ia melanjutkan: "Federasi Sepak Bola Mesir menantikan dengan optimisme agar FIFA dan federasi-federasi anggotanya bekerja sama untuk menemukan cara terbaik guna mewujudkan tujuan-tujuan bersama ini. Federasi Mesir menegaskan kembali kepercayaan penuhnya kepada kepemimpinan Presiden FIFA, Gianni Infantino, serta menegaskan dukungannya yang berkelanjutan terhadap setiap inisiatif yang menguntungkan federasi-federasi anggota FIFA dan masa depan sepak bola dunia."

Federasi Maroko juga telah mengeluarkan pernyataan, sebelumnya pada hari Sabtu ini, yang menyambut baik keputusan Infantino menarik proyek tersebut, seraya menegaskan kembali dukungannya kepada Presiden FIFA.

Apa yang Terjadi?

Penolakan terhadap rencana Infantino meningkat tajam. Rencana itu mencakup pembentukan perusahaan baru bernama FIFA Forward Enterprise, yang menggabungkan operasi komersial dan operasi penyelenggaraan turnamen Federasi Internasional, dengan membuka sebagian sahamnya bagi investor dari sektor swasta.

Federasi Sepak Bola Eropa "UEFA" mengumumkan boikot terhadap turnamen-turnamen "FIFA", jika Infantino bersikeras dengan proyeknya yang juga menghadapi penolakan dari Federasi Sepak Bola Asia dan CONCACAF.

Warga Amerika Serikat, Carlos Cordeiro, penasihat senior Presiden Federasi Internasional, juga mengundurkan diri sebagai bentuk keberatan terhadap usulan tersebut, yang turut menuai kritik dari warga Prancis Kevin Lamour, Direktur Eksekutif Operasi di "FIFA".

Menghadapi gejolak yang menerpa dunia sepak bola ini, Presiden FIFA terpaksa mengumumkan penarikan proyek kontroversialnya. Namun, hal itu tidak menghentikan kritik, di mana "UEFA" tampaknya bersikeras menyingkirkan Infantino dari jabatannya, sementara CONCACAF menuntut "peninjauan ulang kepemimpinan Federasi Internasional".



