Messi menyendiri di puncak daftar pencetak gol Liga Amerika dengan koleksi 19 gol, unggul atas pemain Kroasia Petar Musa, penyerang Dallas, yang mengoleksi 18 gol, setelah menjebol gawang Nashville pada Sabtu malam/Minggu dini hari, namun Inter Miami harus puas dengan hasil imbang (2-2) dalam laga puncak antara para pemuncak klasemen Wilayah Timur.

Kandidat peraih Ballon d'Or untuk kesembilan kalinya itu sebelumnya telah mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional pada akhir Agustus lalu, tetapi di usianya yang ke-39 tahun ia terus menampilkan level yang istimewa di Liga Amerika.

Menghadapi Nashville, Messi memberikan keunggulan (2-1) bagi Inter Miami melalui tembakan melengkung dengan kaki kirinya pada menit ke-62.

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Menanggapi hal itu, pelatih sementara Inter Miami, Guillermo Hoyos, berkata: "Tuhan menganugerahinya bakat ini. Dia (Messi) adalah pemain dengan tipe yang unik. Tidak ada yang bisa menggantikannya."

Messi juga dua kali membentur tiang gawang, pada menit ke-50 dan ke-77, dan golnya tidak cukup untuk memberikan tiga poin bagi Inter Miami, karena lawan menyamakan kedudukan pada masa tambahan waktu babak kedua.

B.J. Callaghan, pelatih Nashville, berkata: "Ini adalah pertandingan berlevel tinggi, antara dua tim yang sangat bagus yang bertarung tanpa ampun."

Nashville, pemuncak Wilayah Timur dengan koleksi 54 poin, tetap menjaga selisih 9 poin atas Inter Miami, yang berada di peringkat kedua.

Sejak bergabung dengan Inter Miami pada 2023, Lionel Messi telah mencetak 17 gol dalam 14 pertandingan melawan Nashville di berbagai kompetisi, menjadikannya tim yang paling banyak kebobolan gol darinya di Amerika Serikat, menurut surat kabar "L'Équipe"Prancis.

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