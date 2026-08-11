Pelatih asal Jerman, Jens Wissing, direktur teknik tim Al-Ittihad Saudi, memutuskan untuk mengandalkan duet Houssem Aouar dan Youssef En-Nesyri dalam susunan pemain utama pada laga resmi pertamanya bersama "Sang Harimau" di musim baru.

Al-Ittihad menghadapi Al-Jazira, hari Selasa ini, di Stadion Mohammed bin Zayed di ibu kota Uni Emirat Arab, Abu Dhabi, dalam babak kualifikasi pendahuluan menuju fase liga turnamen Liga Champions Asia Elite.

Wissing mengumumkan susunan pemain resmi untuk pertandingan tersebut, yang menampilkan penyerang asal Maroko Youssef En-Nesyri dan gelandang asal Aljazair Houssem Aouar, meski beberapa laporan sempat menyebutkan bahwa pelatih asal Jerman itu tidak yakin dengan keduanya.

Winger asal Prancis Moussa Diaby juga tampil dalam susunan pemain utama, bersama En-Nesyri dan winger asal Belanda Steven Bergwijn, meski ada kabar yang mengaitkannya dengan kepindahan ke klub Jerman, Bayer Leverkusen, pada musim panas ini.

Di lini tengah, pelatih asal Jerman itu menurunkan pemain pendatang baru dari klub Spanyol Almeria, pemain asal Senegal Dion Lopy, bersama Aouar, serta pemain muda Farha Al-Shamrani, di tengah kekurangan jumlah pemain yang jelas di posisi ini.

Lopy bukan satu-satunya pendatang baru dalam daftar, karena diikuti oleh bek kiri Fares Abdi, yang datang dari klub Neom, yang tampil bersama trio: pemain asal Portugal Danilo Pereira, pemain asal Kamerun Stephane Kelle, dan pemain asal Serbia Karlo Simic.

Berikut susunan pemain Al-Ittihad selengkapnya: