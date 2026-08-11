Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Al Ittihad vs Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Menghadapi Al Jazira, Veseli Memulai Musim Al Ittihad dengan Awar, En-Nesyri, dan Para Rekrutan Baru

Al-Jazira vs Al Ittihad
Al-Jazira
Al Ittihad
AFC Champions League Elite Qualification
J. Wissing
Y. En-Nesyri
H. Aouar
D. Lopy
F. Abdi
Uni Emirat Arab
Arab Saudi
Jerman
Maroko
Aljazair
Senegal

"Sang Kolonel" Berburu Tiket Lolos ke Kompetisi Asia

Pelatih asal Jerman, Jens Wissing, direktur teknik tim Al-Ittihad Saudi, memutuskan untuk mengandalkan duet Houssem Aouar dan Youssef En-Nesyri dalam susunan pemain utama pada laga resmi pertamanya bersama "Sang Harimau" di musim baru.

Al-Ittihad menghadapi Al-Jazira, hari Selasa ini, di Stadion Mohammed bin Zayed di ibu kota Uni Emirat Arab, Abu Dhabi, dalam babak kualifikasi pendahuluan menuju fase liga turnamen Liga Champions Asia Elite.

Wissing mengumumkan susunan pemain resmi untuk pertandingan tersebut, yang menampilkan penyerang asal Maroko Youssef En-Nesyri dan gelandang asal Aljazair Houssem Aouar, meski beberapa laporan sempat menyebutkan bahwa pelatih asal Jerman itu tidak yakin dengan keduanya.

Tiket pertandingan Liga Roshn SaudiBeli tiketmu sekarang!

Winger asal Prancis Moussa Diaby juga tampil dalam susunan pemain utama, bersama En-Nesyri dan winger asal Belanda Steven Bergwijn, meski ada kabar yang mengaitkannya dengan kepindahan ke klub Jerman, Bayer Leverkusen, pada musim panas ini.

Saudi Pro League
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Al Kholood crest
Al Kholood
ALK
Arabian Gulf League
Hatta crest
Hatta
HAT
Al-Jazira crest
Al-Jazira
ALJ

Di lini tengah, pelatih asal Jerman itu menurunkan pemain pendatang baru dari klub Spanyol Almeria, pemain asal Senegal Dion Lopy, bersama Aouar, serta pemain muda Farha Al-Shamrani, di tengah kekurangan jumlah pemain yang jelas di posisi ini.

Lopy bukan satu-satunya pendatang baru dalam daftar, karena diikuti oleh bek kiri Fares Abdi, yang datang dari klub Neom, yang tampil bersama trio: pemain asal Portugal Danilo Pereira, pemain asal Kamerun Stephane Kelle, dan pemain asal Serbia Karlo Simic.

Berikut susunan pemain Al-Ittihad selengkapnya:

  • Penjaga gawang: Predrag Rajkovic
  • Lini pertahanan: Stephane Kelle - Danilo Pereira - Karlo Simic - Fares Abdi
  • Lini tengah: Houssem Aouar - Dion Lopy - Farha Al-Shamrani
  • Lini serang: Moussa Diaby - Youssef En-Nesyri - Steven Bergwijn
Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google