Mohamed Wahbi, pelatih tim nasional Maroko, mengumumkan susunan pemain inti “Singa Atlas” untuk menghadapi Prancis di babak perempat final Piala Dunia 2026, yang kembali menampilkan Ayoub Bouadi.

Susunan pemain ini menunjukkan bahwa tim terus mengandalkan bakat muda Ayub Bouadi, sehingga gelandang ini dapat melanjutkan penampilannya yang menonjol di turnamen ini, serta menambah prestasi baru ke dalam catatannya meskipun usianya masih sangat muda.

Menurut jaringan statistik sepak bola “Opta”, Ayoub Bouadi, yang berusia 18 tahun dan 280 hari, menjadi pemain termuda kedua dalam sejarah Piala Dunia yang tampil dalam pertandingan babak perempat final.

Hanya legenda Brasil, Pelé, yang lebih muda darinya; Pelé bermain di perempat final Piala Dunia 1958 melawan Wales pada usia 17 tahun dan 239 hari.

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Bouadi tidak hanya mencatatkan rekor bersejarah ini, tetapi juga menjadi pemain Afrika pertama sepanjang sejarah yang tampil dalam lima pertandingan di Piala Dunia saat masih remaja, sebuah prestasi yang mencerminkan kepercayaan besar yang dimilikinya di dalam tim nasional Maroko.

Pemain muda ini menunjukkan performa luar biasa sejak awal turnamen, menjadikannya salah satu kejutan terbesar di Piala Dunia kali ini, meskipun ini adalah penampilan perdananya bersama tim nasional di turnamen sebesar ini.

Perlu dicatat bahwa “Maestro” Maroko ini telah menjadi incaran utama klub-klub Eropa pada musim panas ini, setelah penampilannya yang gemilang di Piala Dunia Amerika.