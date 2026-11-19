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Kiper Tractor asal Iran, Alireza Beiranvand, mencatatkan sejarah setelah dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Asia 2026, mengungguli dua pemain Arab Saudi, Firas Al-Buraikan dan Salem Al-Dawsari.

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Malam penganugerahan penghargaan terbaik Asia digelar pada Kamis (hari ini) di Aksra Theatre King Power, Bangkok, ibu kota Thailand, yang sebelumnya juga pernah menjadi tuan rumah acara serupa pada 2017. Dalam acara tersebut, penghargaan diberikan dalam 19 kategori berbeda.

Salah satu penghargaan yang diserahkan dalam acara tersebut adalah Pemain Terbaik Asia, yang diperebutkan oleh Firas Al-Buraikan dan Salem Al-Dawsari , serta kiper Tractor asal Iran, Alireza Beiranvand.

Alireza Beiranvand, Pemain Terbaik Asia

Alireza Beiranvand berhasil memenangi penghargaan Pemain Terbaik Asia untuk pertama kalinya sepanjang kariernya, berkat penampilan yang ia tunjukkan bersama Tractor dan timnas Iran sepanjang tahun ini.

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Beiranvand pun menjadi kiper pertama yang berhasil meraih penghargaan Pemain Terbaik Asia sejak Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) mengadopsi penghargaan tersebut pada 1994.

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Kiper senior itu juga mengembalikan penghargaan Pemain Terbaik Asia ke Iran setelah penantian selama 22 tahun, tepatnya sejak Ali Karimi meraihnya pada 2004.

Alireza Beiranvand atau Firas Al-Buraikan, Siapa Juara Asia Sebenarnya?

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Kemenangan Beiranvand memicu perdebatan soal kelayakannya. Pasalnya, semua orang memperkirakan Firas Al-Buraikan akan memenangi penghargaan tersebut untuk pertama kalinya, setelah penampilan apiknya bersama Al-Ahli dan timnas Arab Saudi sepanjang tahun lalu.

Al-Buraikan membawa Al-Ahli menjuarai Liga Champions Asia Elite untuk kedua kalinya dalam sejarah klub, sekaligus kedua kalinya secara beruntun, setelah mengalahkan wakil Jepang, Machida Zelvia, dengan skor 1-0 di partai final.

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Pemain berusia 26 tahun itu menjadi penentu di turnamen tersebut. Ia masuk sebagai pemain pengganti di laga final, sebelum mencetak gol kemenangan dramatis pada menit keenam babak tambahan waktu.

Sebaliknya, Beiranvand gagal membawa Tractor meraih kejayaan di level kontinental. Timnya tersingkir dari Liga Champions Asia Elite di babak 16 besar usai kalah 0-3 dari wakil UEA, Shabab Al-Ahli.

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Ironisnya, Beiranvand justru menjadi penyebab utama tersingkirnya Tractor dari turnamen tersebut, setelah menerima kartu merah pada menit ke-52 pertandingan.

Prestasi Timnas, Piala Dunia Bukan Penentu

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Prestasi Al-Buraikan tidak berhenti di Al-Ahli saja. Ia juga sukses membawa timnas Arab Saudi menjuarai Piala Teluk Arab edisi ke-27, "Khaleeji 27", pada Oktober lalu.

Penyerang Arab Saudi itu mengantar negaranya meraih gelar keempat di turnamen kawasan Teluk tersebut, sekaligus yang pertama dalam 23 tahun, setelah kembali mencetak gol penentu di laga final saat menang 2-0 atas UEA.

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Berkat penampilan apiknya, Al-Buraikan juga dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak "Khaleeji 27" dengan torehan tiga gol, termasuk dua gol yang ia cetak ke gawang Oman di fase grup.

Adapun sisi negatif dari tahun yang dijalani Firas Al-Buraikan adalah kegagalannya mencetak gol di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, meski selalu tampil sebagai starter dalam tiga laga fase grup.

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Namun, penampilan Beiranvand di Piala Dunia juga tidak bisa dibilang yang terbaik. Ia menjadi kiper utama timnas Iran dalam tiga laga fase grup dan tersingkir lebih awal dari turnamen, sama seperti timnas Arab Saudi.

Beiranvand hanya sekali mencatatkan clean sheet, yakni saat bermain imbang tanpa gol melawan Belgia di laga kedua, sementara ia kebobolan dua gol dari Selandia Baru dan satu gol dari Mesir.

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Sebagai catatan, kemenangan kiper Iran tersebut menggagalkan langkah penyerang Al-Ahli itu untuk menjadi pemain Arab Saudi ketujuh yang meraih penghargaan Pemain Terbaik Asia sejak AFC mengadopsi penghargaan tersebut pada 1994.

Saeed Al-Owairan menjadi pemenang pertama penghargaan tersebut di bawah naungan AFC pada 1994, disusul Nawaf Al-Temyat pada 2000, Hamad Al-Montashari pada 2005, Yasser Al-Qahtani pada 2007, Nasser Al-Shamrani pada 2014, dan terakhir Salem Al-Dawsari pada 2022 dan 2025.