Klub Raja Casablanca telah memastikan sosok pelatih baru tim utama sepak bola mereka, setelah manajemen memutuskan untuk mengakhiri petualangan pelatih Tunisia, Nasreddine Nabi, menyusul beberapa hari ketegangan dan perselisihan yang mewarnai hubungannya dengan direktur olahraga asal Portugal, Rogerio Matias.

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Nabi sebelumnya telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya, sebelum meninggalkan Maroko menuju Belgia, di tengah tidak tercapainya titik temu yang memungkinkannya untuk tetap memimpin tim kepelatihan.

Menurut sumber terpercaya, kepada situs "Le360 Sport" Maroko, manajemen Raja Casablanca, setelah mempelajari sejumlah nama yang diajukan, memutuskan untuk memilih pelatih Spanyol, Paco Jemez, untuk menangani tim pada tahap mendatang, menggantikan Nasreddine Nabi.

Nama Jemez sebelumnya masuk dengan kuat dalam perhitungan Raja Casablanca dalam beberapa jam terakhir, di samping pelatih Portugal, Paulo Duarte, sebelum manajemen klub akhirnya memilih pelatih Spanyol tersebut, berdasarkan usulan yang diajukan Rogerio Matias, selama pertemuan-pertemuannya dengan para pejabat klub.

Paco Jemez diperkirakan akan diperkenalkan secara resmi sebagai pelatih baru Raja Casablanca, pada Selasa besok, di akademi klub.

Paco Jemez berusia 56 tahun, dan memiliki pengalaman panjang di sepak bola Spanyol, di mana ia pernah menangani Rayo Vallecano selama lima musim, ditambah pengalaman bersama Las Palmas, Granada, Cordoba, dan Ibiza.

Jemez juga menjalani pengalaman di luar Spanyol, yang paling menonjol bersama Cruz Azul Meksiko dan Tractor Iran, sebelum bekerja sepanjang tahun 2026 sebagai asisten pelatih Nuno Espirito Santo di West Ham Inggris.

Manajemen Raja Casablanca bertaruh pada pengalaman pelatih Spanyol tersebut untuk menata kembali kondisi internal tim, dan memimpinnya pada tahap mendatang, di saat klub berpacu dengan waktu untuk menutup urusan pelatih dan bersiap menghadapi agenda-agenda mendatang.

Dengan memilih Paco Jemez, manajemen Raja Casablanca telah mengakhiri kontroversi yang mengiringi masa depan Nasreddine Nabi, untuk membuka lembaran baru pada tingkat staf teknis, sambil menunggu pengumuman resmi penunjukan pelatih Spanyol tersebut.

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