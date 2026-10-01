Bek Arsenal asal Prancis, William Saliba, mulai berlari untuk pertama kalinya dalam proses pemulihannya dari cedera, dan ia berharap bisa kembali berlaga bersama timnya pada November mendatang.

Arsenal mengumumkan pada Juli lalu bahwa Saliba akan absen dari lapangan "untuk waktu yang lama" setelah sang bek pulang dari ajang Piala Dunia bersama Prancis akibat masalah pada punggungnya.

Hal itu terjadi setelah Saliba hanya bertahan selama 30 menit pada laga tersingkirnya timnas Prancis di babak semifinal di tangan Spanyol, yang akhirnya menjuarai turnamen tahun ini.

Sempat muncul kekhawatiran awal bahwa Saliba harus menjalani operasi, namun Arsenal menegaskan bahwa hal tersebut tidak terjadi, di mana pemain berusia 25 tahun itu justru membutuhkan "periode rehabilitasi yang panjang" untuk mengembalikannya ke performa terbaiknya.

Cedera itu membuat Saliba belum tampil sama sekali bersama Arsenal musim ini, dan Ezri Konsa, yang baru bergabung dengan tim pada musim panas, memainkan peran penting menggantikan posisinya, dengan tampil sebagai starter dalam tiga laga terakhir sang juara Liga Primer Inggris berdampingan dengan Gabriel.

Surat kabar Inggris "Metro" menegaskan, mengutip surat kabar Prancis "L'Equipe", bahwa Saliba mengonsumsi obat pereda nyeri untuk membantunya melewati sebagian besar akhir musim lalu dan Piala Dunia - dan kerap tidak mampu bergerak dengan bebas selama 24 hingga 48 jam setelah pertandingan.

Saliba dikabarkan menjalani perawatan dan pemijatan setiap hari, selain menjalani sesi fisioterapi dengan para ahli fisioterapi secara harian di Arsenal, yang berupaya menerapkan pendekatan hati-hati dalam proses pemulihan sang bek tengah.

Laporan itu menambahkan bahwa Saliba telah mengganti bersepeda dengan berlari, dan kepulangannya yang telah lama dinanti ke tim utama pada akhirnya akan bergantung pada bagaimana tubuhnya bereaksi dalam beberapa minggu mendatang.

Namun dikabarkan bahwa mantan pemain Saint-Etienne itu menargetkan kembali bermain pada November jika ia terus berada dalam kondisi yang sama dan tidak mengalami kemunduran lainnya.

Saliba saat ini memanfaatkan jeda internasional dengan sebaik-baiknya, dengan meninggalkan London untuk menikmati beberapa hari istirahat di kawasan Île-de-France, sebuah wilayah yang terletak di bagian utara-tengah Prancis.



