Bintang Mesir Mohamed Salah, mantan pemain Liverpool, kini hanya tinggal selangkah lagi untuk merampungkan kepindahannya ke Trabzonspor, setelah klub Turki tersebut menyetujui sebuah klausul khusus dalam kontrak barunya.

Sejumlah laporan media sebelumnya menegaskan bahwa Salah telah mencapai kesepakatan dengan Trabzonspor untuk bergabung ke skuat mereka pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung ini, dengan kontrak berdurasi dua musim, di mana ada satu klausul yang tinggal menunggu persetujuan dari klub Turki tersebut untuk penandatanganan resmi.

Jurnalis Turki Yagiz Sabuncuoglu mengungkap adanya klausul khusus dalam kontrak bintang Mesir itu dengan Trabzonspor, yang mendekatkannya pada penyelesaian kepindahan dalam beberapa jam ke depan.

Sabuncuoglu menjelaskan, dalam sebuah cuitan melalui akun pribadinya di situs "X", bahwa Salah akan mendapatkan 20% dari produk yang mengusung namanya, yang akan dijual oleh klub pada periode mendatang.

Klausul ini menjadi salah satu hal yang menghambat kepindahan Mohamed Salah ke klub Besiktas pada periode lalu, meski sebagian besar hal terkait kontrak telah disepakati.

Periode terakhir menyaksikan banyak pergolakan terkait tujuan Mohamed Salah, di mana namanya awalnya dikaitkan dengan kepindahan ke Besiktas, sebelum negosiasi menemui jalan buntu, lalu Federasi Sepak Bola Saudi mengajukan tawaran untuk merekrutnya, namun bintang Mesir itu lebih memilih pindah ke Turki.

Trabzonspor akan menjadi klub ketujuh yang dibela Mohamed Salah sepanjang karier sepak bolanya, setelah El Mokawloon El Arab Mesir, Basel Swiss, Fiorentina dan Roma di Italia, ditambah Chelsea dan Liverpool di Inggris.

Liverpool merupakan tempat paling menonjol dalam karier bintang Mesir tersebut, di mana ia bermain untuk mereka selama 9 tahun penuh, antara tahun 2017 dan 2026, dan meraih gelar Liga Inggris dua kali bersama mereka, serta Liga Champions Eropa, Piala Super, Liga Eropa, dan Piala Dunia Antarklub masing-masing satu kali.