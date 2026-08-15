Pemain tim nasional Jerman itu masuk susunan pemain inti sang juara Turki, yang nyaris menelan malu di hadapan publik sendiri melawan tim promosi Corum FK. Sane tampil mengecewakan dalam hasil imbang 2-2 itu dan ditarik keluar sesaat sebelum laga usai.

"Meski nama Leroy Sane menjanjikan banyak hal, penampilannya di lapangan adalah kekecewaan total. Musim lalu pun tidak jauh berbeda," kata jurnalis Turki Burak Özdemir dari harian olahraga Fanatik dengan kritik keras kepada pemain menyerang itu. Bahasa tubuh Sane disebut "mengerikan, penampilannya bahkan lebih buruk! Hampir terasa seolah akan lebih baik jika dia sama sekali tidak bermain."

Sane, yang pindah secara gratis dari Bayern Munchen ke Galatasaray pada musim panas 2025, datang setelah menjalani musim pertama yang naik-turun di Istanbul. Ekspektasi tinggi sejauh ini belum mampu ia penuhi, dan kini awal musim keduanya pun berjalan sangat buruk.

Keunggulan lepas, Osimhen selamatkan satu poin untuk Galatasaray di akhir laga

Victor Osimhen setidaknya masih mampu meminimalkan kerusakan. Bintang striker asal Nigeria itu lebih dulu membawa Galatasaray unggul pada menit ke-53, tetapi tim tamu dari Corum merespons dengan cepat. Pemain tim nasional Yunani Alexandros Kyziridis, yang baru beberapa hari lalu pindah dari Heart of Midlothian di Skotlandia ke utara Turki, mencetak gol penyama 1-1 pada menit ke-59 lewat tembakan jarak jauh yang indah.

Dan hanya dua menit kemudian, Corum, yang baru pertama kali promosi ke divisi dua Turki pada 2023 dan musim ini menjalani debutnya di Süper Lig, tiba-tiba berbalik unggul 2-1. Bek tengah Galatasaray Davinson Sanchez melakukan kesalahan fatal dalam proses gol tersebut: Saat menjadi orang terakhir dalam duel melawan striker tim tamu Jesus Ramirez, backpass Sanchez kepada kiper Ugurcan Cakir terlalu pendek. Ramirez mengejar bola, lalu tetap tenang saat menghadapi Sanchez dan Cakir yang keluar dari sarangnya, sebelum mencungkil bola masuk ke gawang.

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Galatasaray kini harus bekerja ekstra untuk menghindari start yang benar-benar buruk. Sejak menit ke-70, juara beruntun itu unggul jumlah pemain setelah pencetak gol penyeimbang Corum, Kyziridis, diusir keluar lapangan akibat pelanggaran horor. Tanpa perlu, pemain menyerang itu menginjak tendon Achilles Yunus Akgün dengan telapak kaki terbuka di dekat garis tengah dan langsung memegang kepala dengan kedua tangan karena tahu apa yang akan terjadi. Wasit Batuhan Kolak dengan sangat tepat menunjukkan kartu merah kepada Kyziridis.

Saingan baru untuk Leroy Sane? Galatasaray butuh tambahan pemain baru

Dengan keunggulan satu pemain, tuan rumah terus menggempur setelah itu, tetapi baru mendapat hasil sesaat sebelum akhir laga. Pada menit ke-90, Osimhen menanduk bola hasil sepak pojok Gabriel Sara untuk mengubah skor menjadi 2-2.

Di sekitar Galatasaray, seruan untuk mendatangkan pemain baru semakin kencang setelah awal yang mengecewakan itu. "Saya pikir Galatasaray membutuhkan tiga sampai empat tambahan kekuatan di lini serang dalam tiga pekan terakhir periode transfer. Minimal satu penyerang tengah, satu playmaker, dan satu pemain sayap," kata Ugur Meleke dari surat kabar Turki Hürriyet, yang antara lain menuntut hadirnya pesaing baru bagi Sane di sektor sayap.

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Pelatih Okan Buruk juga memberi sinyal: "Pekan ini adalah pekan penting. Akan sangat penting bagi kami untuk merekrut pemain baru pada pekan ini. Baik dari sisi ukuran skuad maupun persaingan internal serta para pemain yang bisa datang dari klub kami sendiri... kami punya banyak celah di lini serang." Masih dibutuhkan "tambahan kekuatan untuk posisi di belakang penyerang, di tengah, dan di sayap, khususnya di lini serang", ujar Buruk.

Galatasaray sejauh ini baru merekrut dua pemain baru

Terkait tambahan kekuatan di lini serang, Galatasaray belakangan tampaknya berupaya mendatangkan Gabriel Martinelli dari Arsenal. Klub Turki itu bahkan disebut telah mengajukan tawaran senilai 45 juta euro kepada juara Inggris tersebut. Namun, kabarnya Martinelli tidak ingin pindah ke Süper Lig, sehingga transfer ke Galatasaray untuk sementara batal. Satu pemain ofensif Arsenal lainnya, Ethan Nwaneri, juga disebut menarik minat Gala, sementara rumor soal bintang Milan Rafael Leao juga terus bermunculan.

Hingga saat ini, fans Galatasaray masih menunggu transfer berkelas pada musim panas ini. Baru dua pemain yang datang, yakni gelandang Lesley Ugochukwu (pinjaman dari Burnley) dan pemain prospek Umut Erdem dari klub divisi dua Manisa FK.

Lawan pertama di liga, Corum, justru sudah berinvestasi cukup besar jelang musim pertamanya di kasta tertinggi Turki. Selain Kyziridis, pencetak gol lainnya dalam hasil imbang pada laga pembuka di Istanbul, Ramirez, juga baru direkrut belum lama ini, datang dari klub kasta tertinggi Portugal CD Nacional. Secara keseluruhan, Corum sudah mendatangkan 18 pemain baru, termasuk bek tengah Hrvoje Smolcic (seharga 1,2 juta euro dari Eintracht Frankfurt) dan pemain tim nasional Albania Ylber Ramadani (seharga satu juta euro dari Lecce). Rekrutan termahal pada musim panas ini sejauh ini, sekaligus termahal dalam sejarah klub, adalah gelandang Mohamed Diomande, yang membuat Corum mengirimkan 5,25 juta euro kepada Glasgow Rangers.