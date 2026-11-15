Mengepungnya dengan segala cara: detail mengejutkan tentang hubungan Klopp dengan bintang Liverpool

Bagikan Ikuti GOAL di Google

Salah satu bintang Liverpool tengah menghadapi kritik karena penampilannya bersama tim, namun situasinya sangat berbeda ketika berbicara soal timnas Jerman, di mana ia mendapat perhatian luar biasa. Jurnalis Christian Falk mengungkap detail tak terduga mengenai hubungan sang pemain dengan pelatih Jurgen Klopp.

Iklan

Wirtz (23 tahun) tengah mengalami kondisi yang semakin membaik di level internasional di bawah kepemimpinan Klopp (59 tahun), setelah sempat menuai kritik berulang di Inggris akibat penampilannya bersama Liverpool, sementara ia terus tampil istimewa saat mengenakan seragam timnas Jerman. Episode program "Lage der Liga" di saluran "Bild" membahas sejumlah sisi hubungannya dengan pelatih asal Jerman tersebut, di samping penilaian teknis atas bakatnya.

Episode tersebut menghadirkan Joachim Löw, mantan direktur teknik timnas Jerman dan juara Piala Dunia 2014, bersama pemimpin redaksi sepak bola di "Bild" Christian Falk, wakil pemimpin redaksi Walter Martin Straten, serta pembawa acara Philipp Thiel.

Baca juga: Solusi yang dinanti untuk krisis Flick? Bintang Spanyol hanya menginginkan Barcelona

Löw mengenang kembali kali pertama ia memanggil Wirtz ke timnas Jerman pada Maret 2021, menjelaskan bahwa pemain itu berusia 17 tahun kala itu, dan sudah jelas bahwa sang pemain memiliki potensi luar biasa yang memungkinkannya menjadi salah satu bintang besar sepak bola jika terus berkembang dengan laju yang sama. Ia juga menyinggung bahwa Jamal Musiala bergabung ke timnas untuk pertama kalinya pada periode yang sama, sebelum Piala Eropa 2021, dalam daftar yang diperluas, sementara Wirtz tidak tampil di turnamen tersebut.

Löw menjelaskan bahwa sejak saat itu ia memperhatikan kemampuan luar biasa Wirtz dalam memahami ruang dan bergerak di dalam lapangan, disertai visi yang istimewa dalam penempatan posisi dan pengambilan keputusan. Ia menegaskan bahwa ciri-ciri ini membuatnya menjadi pemain yang berbeda, sebab kemampuannya tidak terbatas pada apa yang ia tunjukkan ketika bola berada di kakinya, melainkan juga mencakup pergerakannya yang terus-menerus tanpa bola, yang memberikan timnya solusi ofensif tambahan.

Iklan Iklan

Mantan pelatih Jerman itu menambahkan bahwa yang membuat Wirtz istimewa secara khusus adalah statusnya sebagai salah satu pemain terbaik dalam pergerakan tanpa bola, di samping keterampilan teknis, ide-ide kreatif, dan kemampuannya mengolah bola. Ia menyinggung bahwa pergerakannya ke kedalaman menciptakan ruang besar di lini pertahanan lawan, yang memberikan rekan-rekannya peluang untuk memanfaatkan celah yang ia tinggalkan akibat pergerakannya yang terus-menerus.

Topik Terkait

Baca juga: Mourinho mengorbankan duet Real, dan sikap tegas terhadap Endrick

Dalam konteks pembicaraan tentang hubungannya dengan Klopp, Christian Falk mengungkap detail terkait sejauh mana perhatian pelatih asal Jerman itu terhadap perkembangan Wirtz, dengan mengatakan bahwa sang pemain akan menjadi salah satu elemen utama dalam rencananya, dan bahwa Klopp menaruh kepercayaan besar padanya serta berupaya membimbingnya secara langsung, bahkan menanganinya secara tidak resmi pada periode saat ini.

Falk menjelaskan bahwa Klopp mengikuti pertandingan-pertandingan Liverpool secara teratur, mengingat hubungan sebelumnya dengan klub tersebut, dan selalu berupaya berkomunikasi dengan Wirtz melalui pesan teks dan panggilan telepon setelah setiap pertandingan tim. Ia menambahkan bahwa ia menerima informasi dari dalam Liverpool yang menyebutkan bahwa Klopp berbicara dengan sang pemain lebih sering dibandingkan pelatih yang bersamanya di dalam klub, Andoni Iraola, sebagai isyarat atas besarnya peran yang ia tetapkan untuknya dalam proyeknya.

Iklan

Falk melanjutkan bahwa Wirtz akan menampilkan performa yang lebih baik bersama Liverpool jika mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar di dalam tim, dengan menilai bahwa Klopp memang telah memberikan kepercayaan dan ruang tersebut kepadanya, yang tercermin pada cara ia memperlakukannya dan bimbingannya yang berkelanjutan. Pernyataan jurnalis asal Jerman itu mencerminkan keyakinan bahwa peran yang dinanti bagi Wirtz dalam sistem Klopp melampaui sekadar mengandalkannya di dalam lapangan, hingga mencakup pemberian tanggung jawab yang lebih besar dalam memimpin sistem permainannya dan menciptakan perbedaan.

Baca juga: "Tanda-tanda kecemasan terlihat padanya", Bernardo Silva dicoret dari pemusatan latihan Portugal