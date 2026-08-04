Pada 24 Juli, momen itu pun tiba: di tengah sorotan media yang sangat besar, Jürgen Klopp diperkenalkan sebagai pelatih baru timnas Jerman. Piala Dunia yang buruk di bawah pendahulunya, Julian Nagelsmann, dengan tersingkir di babak 16 besar melawan Paraguay, seharusnya segera dilupakan, Klopp memancarkan optimisme dan menyatakan bahwa ia ingin bukan hanya membawa tim nasional, tetapi mungkin bahkan seluruh negeri kembali ke jalurnya. Menurutnya, untuk itu dibutuhkan upaya bersama - dan ide-ide segar untuk tim DFB, yang belakangan ini kebanyakan mengecewakan di turnamen-turnamen besar. "Saya melihat 57 pemain outfield," ungkap Klopp - dan salah satunya hampir pasti adalah Philipp Treu.

Sebab, pemain 25 tahun dari SC Freiburg itu tampaknya bukan hanya sangat menarik bagi pelatih baru timnas dari segi posisinya: Treu membangun kariernya setahap demi setahap dengan hati-hati dan kini menjadi pemain inti yang tak tergantikan di Sport-Club, yang pada musim depan akan tampil di kompetisi internasional untuk kedua kalinya secara beruntun. Perjalanan Eropa Freiburg bersama Treu pada musim lalu bahkan membawa mereka hingga ke final Liga Europa melawan Aston Villa. Treu memiliki kualitas untuk setidaknya menjadi kandidat kuat bagi tim DFB - dan ia adalah bek kanan. Dengan demikian, ia bermain tepat di salah satu posisi yang dalam beberapa tahun terakhir paling sering membuat pusing para pelatih timnas.

"Kami tidak punya terlalu banyak pilihan di posisi bek sayap di Jerman," ujar Treu dalam kicker, menggambarkan secara realistis situasi persaingan yang ia hadapi. Pilihan yang sangat terbatas itu membuat Julian Nagelsmann kembali menempatkan Joshua Kimmich di sisi kanan pertahanan, meski wakil kapten DFB itu di Bayern Munich hanya dimainkan di lini tengah bertahan. Ketika akhirnya laga melawan Paraguay tidak berjalan baik, Kimmich ditarik dari posisinya dan dipindah ke area tengah, tempat di mana para fans, rekan setim, dan para pakar memang jauh lebih senang melihatnya bermain.

Karena minimnya opsi bek kanan, hal itu sebelumnya tidak memungkinkan dari sudut pandang Nagelsmann - tetapi justru alternatif itu kini bisa terbuka bagi Jürgen Klopp lewat Philipp Treu. "Bukan rahasia lagi bahwa itu adalah impian saya untuk suatu hari masuk ke lapangan dengan lambang elang di dada," aku Treu kepada Sky.

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Pemain Freiburg itu dalam beberapa hal mirip dengan mantan anak didik BVB yang pertama kali dibesarkan Klopp: Kevin Großkreutz. Saat tim kekurangan opsi, ia yang aslinya pemain ofensif tiba-tiba harus bermain di bek kanan untuk Dortmund pada musim 2013/14 dan melakukannya dengan sangat baik hingga akhirnya masuk nominasi skuad Piala Dunia di Brasil, meski pada turnamen itu ia tidak dimainkan oleh pelatih timnas Jogi Löw. Dengan kerja keras, lari tanpa lelah, dan fisik yang kuat, bukan hanya Großkreutz yang bersinar di bawah Klopp bersama Die Schwarz-Gelben, tetapi juga Philipp Treu pada tahun lalu bersama Sport-Club. Jadi, itulah atribut-atribut yang tampaknya sangat dihargai pelatih baru timnas di posisi tersebut.

Philipp Treu: "Tahu bahwa saya masih harus melangkah lebih jauh untuk ke timnas"

"Saya tahu bahwa saya masih harus melangkah lebih jauh untuk ke timnas," kata Treu pada akhir Maret kepada kicker, tetapi kini jarak itu tampaknya telah semakin menipis. Tiga setengah tahun lalu, jersey dengan lambang elang di dada masih menjadi mimpi yang nyaris tak terjangkau bagi Treu: ia memang bermain untuk Sport-Club sebagai kapten - tetapi hanya untuk tim kedua di kasta 3. Liga.

Ketika pada musim panas 2023 muncul pertanyaan tentang kelanjutan kariernya, Treu memutuskan untuk tidak naik ke skuad Bundesliga sebagai pemain pelapis dengan sedikit peluang bermain, melainkan memilih pergi: dengan nilai 500.000 euro, ia pindah ke FC St. Pauli di Bundesliga 2. Langkah berikutnya ke level yang lebih tinggi, dipikirkan matang-matang, dipilih dengan penuh pertimbangan. Bersama klub Hamburg itu, ia langsung promosi dan juga menjalani musim 2024/25 di Bundesliga, saat St. Pauli berhasil bertahan di kasta tertinggi.

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Setelah menjadi pemain Bundesliga, langkah berikutnya datang pada 2025 - dan itu membawanya kembali ke Freiburg. "Philipp mengalami perkembangan yang luar biasa dan kami sangat senang atas kepulangannya," kata direktur olahraga SCF Klemens Hartenbach. Untuk Treu, yang dibina di akademi mereka sendiri, Freiburg mengeluarkan 5,5 juta euro, sebelas kali lipat dari jumlah yang mereka terima untuk dirinya dua tahun sebelumnya. Itu menjadi investasi yang menguntungkan, karena kini nilai pasar pemain 25 tahun itu telah mencapai 15 juta euro. "Cara semuanya berjalan dalam beberapa bulan terakhir membuat saya sangat senang, tetapi saya selalu lapar," kata Treu kepada kicker.

Dan rasa lapar itulah yang, seperti sudah ditunjukkan masa lalu dengan sangat jelas, ingin dilihat pelatih baru timnas Jürgen Klopp dari para pemainnya. Mulai sekarang, hal itu tampaknya tidak akan berbeda di tim nasional. Karena Philipp Treu juga bisa menyelesaikan masalah di posisi bek kanan, tidak akan terlalu mengejutkan jika pada September ia bisa mengambil langkah berikutnya, mewujudkan impiannya untuk tampil bagi tim DFB. Saat itulah Jürgen Klopp akan mengumumkan skuad 26 pemainnya untuk tugas-tugas mendatang di Nations League - dan Philipp Treu adalah kandidat kuat untuk salah satu tempat tersebut.