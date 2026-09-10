Pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle, yang menukangi Newcastle United, memicu krisis pertamanya di Liga Primer Inggris hanya setelah tiga jornada berlalu.

Jaissle membawa Newcastle bermain imbang 2-2 melawan Bournemouth, Sabtu lalu, di Stadion St James' Park, pada jornada ketiga Liga Primer Inggris. Ini merupakan hasil imbang kedua dalam tiga pertandingan.

Krisis pelatih asal Jerman ini bukan hanya soal hasil, tetapi juga karena ia menjadi pelatih pertama yang mendapatkan kartu kuning pada musim ini di Premier League, akibat kekukuhannya untuk keluar dari area teknis.

Hal ini terjadi pada menit ke-70 pertandingan, ketika wasit Rob Jones memutuskan memberikan kartu kuning kepada Jaissle karena keluar dari area teknis, meski telah menerima beberapa peringatan dari wasit keempat mengenai hal tersebut.

Jaissle menyatakan keberatannya atas kartu kuning ini, bukan hanya selama pertandingan berlangsung, tetapi juga dalam pernyataan terbarunya yang dikutip jaringan "Sky Sports", lantaran sejumlah pelatih lain melakukan tindakan serupa tanpa mendapat hukuman.

Pelatih asal Jerman itu mengatakan terkait hal ini: "Saya sudah sangat jelas soal rasa frustrasi saya, dan saya juga menjelaskannya dalam banyak aspek."

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Ia menjelaskan: "Menurut pandangan saya, jika Anda berada di luar area Anda (area teknis) sejauh 20 sentimeter dan Anda memberi semangat serta mendukung tim Anda dengan cara yang positif dan penuh antusias, saya rasa hal itu tidak layak mendapat kartu kuning, apalagi bila dibandingkan dengan beberapa rekan saya."

Pelatih asal Jerman itu ditanya oleh salah seorang jurnalis apakah ia melihat sejumlah pelatih lain melakukan tindakan serupa tanpa dikenai hukuman yang sama, dan ia menjawab sambil tertawa: "Anda bisa mengatakan itu."

Jaissle menangani Newcastle sejak awal musim ini, setelah menghabiskan tiga tahun di Liga Arab Saudi bersama Al Ahli. Ia meraih satu kemenangan atas Tottenham dalam tiga jornada pertama, ditambah dua hasil imbang melawan Liverpool dan Bournemouth.

Pelatih asal Jerman itu juga berhasil membawa "The Magpies" melewati babak kedua dan ketiga Piala Liga Inggris, setelah menang atas West Bromwich 3-2, lalu atas Millwall dengan skor tanpa balas.