Pelatih asal Portugal Jose Mourinho menolak menjawab pertanyaan pelik, soal keikutsertaan Fede Valverde di posisi bek kanan Real Madrid, pada laga El Clasico, menghadapi Barcelona pada hari Minggu mendatang, di Stadion Camp Nou, dalam rangka pekan kesepuluh Liga Spanyol.

Valverde bermain di posisi bek kanan dalam dua pertandingan terakhir Real Madrid, meski duet Trent Alexander-Arnold dan Denzel Dumfries berada di bangku cadangan.

Mourinho ditanya dalam konferensi pers usai pertandingan melawan Leipzig di Liga Champions Eropa yang berakhir dengan kemenangan Real Madrid (4-1), tentang kemungkinan Valverde bermain sebagai bek kanan menghadapi Barcelona, dan ia menjawab: "Saya tidak akan berbicara tentang apa yang akan terjadi pada hari Minggu, dan saya tidak akan menjawab apakah ia akan bermain di posisi ini lagi pada hari Sabtu. Namun saya akan mengatakan bahwa Fede tampil bagus."

Ia menambahkan dalam pernyataannya yang dikutip surat kabar "Marca": "Memainkan Fede sebagai bek kanan adalah hal yang menyakitkan bagi saya, karena ini berarti menyingkirkan dua pemain yang sejatinya menempati posisi tersebut."

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Dalam konteks lain, pelatih asal Portugal itu ditanya soal apakah Thibaut Courtois adalah kiper terbaik yang pernah melewati kariernya, dan ia menjawab: "Saya tidak pernah melakukan itu. Saya tidak pernah berbicara tentang pemain tim saya. Pertanyaan ini sering diajukan kepada saya: pilih sebelas kiper terbaik di antara semua pemain yang pernah saya latih selama dua puluh tahun. Namun yang bisa saya katakan adalah ketika Courtois bergabung dengan kami (Chelsea) - dan ia berusia sekitar 20 tahun - ia akhirnya bermain sebagai pemain inti, meski Petr Cech saat itu adalah kiper terbaik dalam sejarah Liga Primer Inggris."

Ia melanjutkan: "Kami memenangi gelar liga dengan Courtois yang menjaga gawang, sementara Cech - yang terbaik di antara mereka semua - hanya bermain di kompetisi piala. Seandainya saya mengatakan sesuatu seperti itu, Julio Cesar (mantan kiper Inter Milan) akan menelepon saya dalam waktu dua menit untuk mengatakan: 'Oh, jadi Courtois yang terbaik? Padahal kau memenangi Liga Champions Eropa bersamaku!'. Pasti ia akan langsung meneleponku. Saya selalu menjaga rasa hormat semacam ini terhadap mantan pemain saya."



