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Uji coba aturan offside baru yang diusulkan Arsene Wenger, Kepala Pengembangan Sepak Bola Global Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), kemungkinan besar tidak akan dilanjutkan.

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Uji coba tersebut hanya mendapat dukungan yang sangat terbatas dalam rapat panel penilaian Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional (IFAB), Selasa kemarin, menurut harian "The Times" asal Inggris.

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Aturan tersebut menetapkan bahwa penyerang dianggap berada dalam posisi sah (onside) jika ada bagian tubuhnya yang sejajar dengan pemain bertahan kedua terakhir, dan baru dinyatakan offside apabila terdapat jarak yang jelas, atau yang dikenal sebagai "daylight", yang memisahkan dirinya dengan pemain bertahan tersebut.

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Aturan ini diuji sepanjang musim 2026 di Canadian Premier League, yang musim regulernya berakhir pada Minggu, dengan hasil uji coba yang beragam.

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Selama uji coba, keputusan offside berkurang hingga 54 persen, disertai tambahan 13 gol dalam 112 pertandingan. Namun, garis pertahanan mundur rata-rata 3 meter sepanjang musim.

Liga Kanada juga menguji sistem "Football Video Support", sebuah versi dari teknologi Video Assistant Referee (VAR) yang memungkinkan pelatih mengajukan protes atas keputusan wasit dua kali dalam satu pertandingan.

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Dampak terbesar aturan baru ini terlihat jelas pada situasi bola mati, karena para pemain bertahan terpaksa menyesuaikan cara bermain mereka untuk menghadapi keuntungan yang diberikan aturan tersebut kepada para penyerang.

Panel Teknis dan Panel Sepak Bola IFAB, yang beranggotakan mantan pemain, pelatih, dan wasit, tidak memberikan dukungan yang cukup untuk memperpanjang uji coba tersebut. Hal ini memperkuat perkiraan bahwa para pembuat aturan sepak bola akan merekomendasikan agar aturan itu tidak diterapkan dalam skala yang lebih luas.

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Rapat-rapat ini merupakan langkah awal menuju kemungkinan perubahan Peraturan Permainan Sepak Bola mulai musim 2027/2028, di saat IFAB berupaya menghindari terlalu banyak perubahan setelah serangkaian penyesuaian yang dilakukan menjelang Piala Dunia.

Gagasan mengubah aturan offside berasal dari Wenger, yang menjabat sebagai Kepala Pengembangan Sepak Bola Global Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) sejak 2019. Ia mengajukan usulan pengembangan aturan tersebut dengan tujuan memberikan keuntungan lebih besar kepada para penyerang serta mengurangi keputusan kontroversial akibat selisih tipis posisi pemain.

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Usulan ini berbeda dengan aturan yang berlaku saat ini, yang menyatakan seorang pemain berada dalam posisi offside jika ada bagian dari kepala, tubuh, atau kakinya, kecuali lengan, yang lebih dekat ke garis gawang lawan dibandingkan bola dan pemain bertahan kedua terakhir.

Sementara itu, aturan "daylight" mensyaratkan adanya jarak yang jelas antara penyerang dan pemain bertahan, yang berarti offside tidak akan diberikan hanya karena sebagian tubuh penyerang berada lebih depan.

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Pada Maret 2026, Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional (IFAB) menyetujui uji coba aturan tersebut di Canadian Premier League, bekerja sama dengan FIFA, sehingga liga itu menjadi kompetisi profesional pertama yang menerapkannya secara eksperimental.

Namun, menurut "The Times", bahkan mantan manajer Arsenal itu sendiri tidak yakin dengan hasil uji coba sistem baru di Kanada, dan ia diperkirakan akan mendorong para pembuat aturan sepak bola untuk tidak mengadopsinya.