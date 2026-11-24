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Senegal memenangi bandingnya di Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS), lembaga peradilan olahraga tertinggi, terkait hasil final edisi terakhir Piala Afrika. Dengan demikian, Senegal kembali ditetapkan sebagai pemenang final kontroversial melawan Maroko pada awal tahun ini.

Pengadilan Arbitrase Olahraga mengabulkan banding Federasi Sepak Bola Senegal terhadap Konfederasi Sepak Bola Afrika dan Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko terkait final "Piala Afrika Maroko 2025".

Keputusan Komite Banding CAF dibatalkan dan keputusan Komite Disiplin CAF kembali berlaku.

Dengan demikian, hasil akhir final Piala Afrika 2025 dikukuhkan: Senegal menang 1-0 atas Maroko.

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Senegal pun kembali resmi menjadi juara Afrika. Pengadilan Arbitrase Olahraga mengabulkan banding Federasi Sepak Bola Senegal dengan suara bulat, sekaligus membatalkan keputusan CAF pada Maret lalu yang memberikan kemenangan final Piala Afrika 2025 kepada Maroko tanpa bertanding. Kemenangan Senegal 1-0 di lapangan setelah perpanjangan waktu dalam final yang digelar pada 18 Januari di Rabat pun kembali berlaku.

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APA YANG TERJADI

Pertandingan itu diwarnai protes para pemain Senegal atas penalti yang diberikan kepada Maroko menjelang akhir waktu normal. Sebagai bentuk ketidakpuasan, Senegal meninggalkan lapangan selama 14 menit sebelum kembali dan menuntaskan pertandingan.

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Kegagalan Brahim Diaz mengeksekusi penalti kemudian membuat final berlanjut ke perpanjangan waktu, ketika Senegal keluar sebagai pemenang. Namun, dua bulan kemudian, Komite Banding CAF menganggap tindakan meninggalkan lapangan itu sebagai pengunduran diri dari pertandingan, sehingga memberikan kemenangan 3-0 kepada Maroko tanpa bertanding beserta gelar juara Afrika.

CAS hari ini membatalkan keputusan tersebut dan kembali mengukuhkan Senegal sebagai juara Afrika edisi 2025.