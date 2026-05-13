Mengejutkan: mantan pemain Eredivisie tidak masuk dalam daftar 55 pemain yang diseleksi untuk Piala Dunia

Tuan rumah Meksiko telah mengumumkan daftar pemain sementara untuk Piala Dunia mendatang. Dalam daftar yang terdiri dari 55 pemain tersebut, nama mantan pemain PSV dan pemain timnas yang telah tampil dalam 75 pertandingan, Hirving Lozano, tidak tercantum.

Pemain sayap tersebut saat ini terikat kontrak dengan klub Amerika Serikat, San Diego FC. Pelatih timnas Javier Aguirre mencoret Lozano dari daftar karena alasan disiplin dan minimnya menit bermain. Erick Gutiérrez, mantan pemain PSV, juga tidak masuk dalam daftar sementara tersebut.

Lozano pindah dari PSV ke San Diego pada Januari 2025. Pemain asal Meksiko ini sempat terpinggirkan pada periode keduanya di Eindhoven, sebagian karena cedera, dan memutuskan untuk mencari peruntungan di Amerika.

Namun, penyerang berusia 30 tahun ini tidak lagi bermain sepanjang tahun kalender ini; pertandingan terakhirnya berlangsung pada November 2025. Secara total, ia telah bermain dalam 34 pertandingan untuk San Diego, di mana ia mencetak sebelas gol dan memberikan sembilan assist.

Meski demikian, ada cukup banyak nama terkenal yang masuk dalam skuad sementara Meksiko. Salah satunya adalah Mateo Chávez, bek kiri AZ. Bek berusia 22 tahun ini memang jarang mendapat kesempatan bermain di Alkmaar, namun ia berpotensi bersiap untuk Piala Dunia pertamanya.

Selain itu, ada juga mantan pemain Eredivisie lainnya yang masuk dalam daftar: Edson Álvarez dan Jorge Sánchez (mantan Ajax), Richard Ledezma (mantan PSV), serta Santiago Gimenez (mantan Feyenoord) berhasil mendapatkan tempat.

Nama lain yang menonjol adalah Guillermo Ochoa. Kiper berusia 40 tahun ini mungkin akan bersiap untuk Piala Dunia keenamnya dan telah mencatatkan 152 penampilan internasional untuk Meksiko.