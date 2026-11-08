Mengejutkan 5 juta pengikut: virus misterius memicu kontroversi seputar kekasih Lamine Yamal

Inés García, kekasih bintang Spanyol Lamine Yamal, pemain Barcelona, menuai kontroversi luas di media sosial setelah mengungkapkan bahwa dirinya terinfeksi virus herpes, dalam sebuah pengakuan pribadi yang ia unggah melalui akun "Instagram" miliknya, di hadapan para pengikutnya yang berjumlah sekitar 5 juta orang.

Surat kabar "Bild" Jerman menyebutkan bahwa García, yang berusia 21 tahun, berbicara secara terus terang mengenai penderitaannya akibat virus tersebut, menjelaskan bahwa dirinya sudah lama tidak mengalami serangan, sebelum belakangan ini terbangun dan mendapati munculnya luka dingin di hidungnya.

Sang influencer menulis melalui fitur Stories: "Sudah lama sejak saya terinfeksi virus herpes. Apakah kalian ingat setahun lalu? Saat itu, saya mengalami setidaknya satu serangan setiap bulan. Kemarin, saya terbangun dan menemukan satu di hidung saya, dan inilah penampilan saya selama 24 jam terakhir."

García tidak berhenti pada kata-kata saja, tetapi juga mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan luka tersebut dengan jelas, serta membagikan klip video yang di dalamnya ia merekam wajahnya dari berbagai sudut, dalam sebuah langkah yang mencerminkan keinginannya untuk menghadapi hal tersebut tanpa berupaya menyembunyikan kondisinya.

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Namun, pengungkapan pribadi ini tidak berlalu begitu saja, karena García menghadapi gelombang kritik dan komentar sinis, di tengah pertanyaan dari sejumlah pengikut mengenai motifnya mengunggah detail yang berkaitan dengan kesehatannya.

Salah satu komentar di platform "X", yang mengkritik keputusannya membagikan detail ini, meraih lebih dari 18 ribu suka, sementara pengguna lain menulis dengan nada sinis bahwa ia terbangun setiap hari untuk mempermalukan Yamal, sementara komentar ketiga yang bergurau tentang sulitnya mengorek informasi ini dari pemiliknya melampaui 2,4 juta penayangan.

Gelombang kontroversi ini bukanlah yang pertama dihadapi García sejak pengumuman hubungannya dengan Lamine Yamal pada Mei 2026, karena ia telah menjadi sasaran berulang kritik dan rumor di media sosial, termasuk tuduhan yang berkaitan dengan hubungan-hubungannya terdahulu.

Sebelumnya, sang influencer telah mengungkapkan bahwa dirinya menerima ratusan ribu pesan kebencian, di samping penderitaannya akibat akun palsu dan konten yang dibuat dengan kecerdasan buatan yang menyorotinya, sehingga kemunculannya di platform media sosial senantiasa diiringi kontroversi yang luas.