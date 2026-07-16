Mengejek Messi sebelum kekalahan telak... Piers Morgan menghina Argentina

Jurnalis Inggris, Piers Morgan, melontarkan hinaan kepada tim nasional Argentina setelah kekalahan Inggris dari rekan-rekan Messi, Rabu lalu, di semifinal Piala Dunia 2026.

Inggris sempat unggul berkat gol yang dicetak oleh Anthony Gordon, namun Argentina membalas dengan dua gol melalui Enzo Fernández dan Lautaro Martínez untuk merebut tiket ke final, di mana mereka akan menghadapi Spanyol pada Minggu mendatang.

Morgan, yang dikenal sebagai salah satu penggemar berat Cristiano Ronaldo, sempat mengejek timnas Argentina dan bintang utamanya pada babak pertama dengan bertanya, “Apakah Messi bermain?”, seperti dilansir surat kabar Argentina La Nación.

Beberapa menit setelah Inggris membuka skor melalui gol Anthony Gordon, Morgan kembali merayakan dengan cuitan lain yang mengkritik taktik pelatih Thomas Tuchel.

Namun, tidak semuanya berjalan mulus baginya, karena ia mengakhiri rangkaian cuitannya tentang pertandingan tersebut dengan cuitan ketiga yang hanya berisi satu kata setelah kekalahan Inggris: “FFS”, yang merupakan singkatan dari ungkapan kemarahan/kata kasar dalam bahasa Inggris.

Kemudian ia kembali menulis di X sambil melontarkan hinaan kepada Argentina setelah sejumlah pemain mengibarkan bendera putih bertuliskan “Kepulauan Malvinas (Falkland) milik Argentina”: “Orang-orang bodoh yang tidak bermoral. Semoga Spanyol menghancurkan mereka di final seperti kami menghancurkan mereka dalam Perang Falkland.”

Dua setengah bulan sebelumnya, Morgan terlibat dalam perselisihan verbal dengan Menteri Ekonomi Argentina, Luis Caputo, setelah yang terakhir menyatakan bahwa jika “Donald Trump ingin merebut Kepulauan Falkland dari Inggris, maka kita pun harus menuntutnya.”

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