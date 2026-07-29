Salah seorang imam di Kementerian Wakaf Mesir memicu kontroversi dalam beberapa jam terakhir, akibat mengolok-olok klub Al Ahly.

Para pengguna media sosial menyebarkan sebuah video seorang imam yang mengenakan pakaian Al Azhar dari depan gerbang klub Zamalek, yang di dalamnya ia mengolok-olok rival tradisional Al Ahly, karena kegagalannya lolos ke edisi mendatang Liga Champions Afrika.

Video tersebut memicu kemarahan di kalangan pengguna media sosial, karena mereka menganggap bahwa tindakan ini tidak pantas dengan pakaian Al Azhar yang dikenakan sang imam saat berbicara.

Kementerian Wakaf mengeluarkan pernyataan melalui akun resminya di situs "Facebook", yang di dalamnya mengumumkan pembukaan penyelidikan segera terkait video yang tersebar tersebut.

Kementerian menjelaskan bahwa mereka akan mengambil langkah-langkah yang tepat, demi menjaga citra umum kementerian, misi seorang imam, serta kewibawaan pakaian Al Azhar, seraya menegaskan bahwa ia berbicara dalam hal yang bukan bersifat dakwah, dan dengan gaya yang mengandung ejekan.

Al Ahly sebelumnya lolos ke turnamen Piala Konfederasi Afrika, setelah menempati peringkat ketiga dalam klasemen Liga Mesir pada musim lalu, sementara klub Zamalek dan Pyramids lolos ke Liga Champions.