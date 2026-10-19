Kemenangan telak Real Madrid atas Sevilla dengan skor 4-1 di Santiago Bernabeu bukanlah peristiwa paling menonjol pada malam itu, melainkan sebuah insiden kontroversial yang dibintangi sang bintang Turki Arda Guler, yang kembali membuka pintu bagi krisis perwasitan dan teknologi video di Spanyol.

Real Madrid menjalani laga ini dalam ujian nyata pertama tanpa Vinicius Junior, yang dihukum larangan bermain setelah insiden menjambak rambut bek Villarreal Saliba. Jose Mourinho pun menurunkan kartu barunya, Diomande, sejak awal, dan sang bintang asal Pantai Gading itu langsung mencuri perhatian dengan gol indah yang membakar semangat Bernabeu.

Dengan cara yang sama, Arda Guler melanjutkan penampilan gemilangnya dan mempersembahkan laga besar lainnya dengan sebuah gol indah, menegaskan kelayakannya untuk berada di susunan pemain inti menjelang pekan krusial yang ditutup dengan El Clasico melawan Barcelona.

Namun sang bintang Turki itu berubah dari pahlawan menjadi terdakwa dalam satu momen di babak pertama, yang membakar kemarahan para pendukung Sevilla yang menuntut agar ia langsung diusir setelah tekel kontroversial dengan pemain Sevilla, Peque, di mana ia tampak seperti melancarkan pukulan siku kepadanya.

Meski permainan dihentikan untuk meninjau momen tersebut dari ruang VAR, kejutannya adalah wasit Mateu Busquets Ferrer tidak direkomendasikan untuk pergi ke layar di lapangan, di tengah keheranan semua orang karena tidak ditampilkannya tayangan ulang yang jelas, dan semua gambar diambil dari sudut yang sangat jauh sehingga tidak memperlihatkan kenyataan apa yang terjadi.

Di hadapan gelombang kemarahan itu, komite teknis wasit memecah kebisuannya dengan penjelasan kontroversial, yang dibawakan oleh jurnalis Hector Gonzalez dalam program "Carrusel Canalla" melalui radio "Cadena SER", di mana sumber-sumber komite menegaskan bahwa "kamera VAR adalah kamera yang sama dengan kamera siaran televisi", dan bahwa seluruh gambar yang tersedia telah diperiksa.

Komite menambahkan: "Jika tidak ada intervensi, itu karena tidak ada bukti apa pun yang menunjukkan secara jelas dan tak terbantahkan adanya perilaku kekerasan", secara implisit mengakui bahwa ruang video tidak mampu melihat momen itu dengan jelas, persis seperti yang dialami para penonton.

Pembenaran ini tidak meyakinkan pakar perwasitan Iturralde Gonzalez yang meledak dalam kemarahan di program "Carrusel Deportivo", dengan berkata: "Saya tidak melihat apakah ia memukul wajahnya atau seberapa kuat pukulan itu, gambar-gambarnya menyedihkan, jika pukulannya di dada dan tidak ada kekuatan berlebih, maka itu kartu kuning. Tapi kalau di wajah, urusannya berbeda, cukup asalkan pukulan itu tidak sepele untuk menjadi kartu merah".

Iturralde menutup pernyataan panasnya dengan serangan pedas terhadap seluruh sistem: "Asisten wasit dan wasit keempat harus mengawasi titik buta wasit karena ia tidak mungkin memiliki mata di mana-mana, pengarahan gambarnya menyedihkan, dan juga menyedihkan jika kita menyaksikan di stadion seperti Bernabeu sebuah dugaan pelanggaran keras tanpa gambar yang jelas".



