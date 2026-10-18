Presiden La Liga, Javier Tebas, kembali membela dirinya menyusul polemik yang muncul akibat perbandingan yang ia buat antara metode komunikasi melalui saluran televisi Real Madrid dan metode propaganda yang dijalankan Joseph Goebbels, menteri propaganda Nazi.

Tebas menanggapi Jose Manuel Rodriguez Uribes, Presiden Dewan Tinggi Olahraga Spanyol, yang menuntutnya untuk menarik kembali pernyataannya dan meminta maaf kepada Real Madrid.

Dalam unggahan baru di platform X, Tebas menegaskan bahwa perbandingannya hanya terbatas pada metode propaganda, dan tidak mencakup ideologi Nazi maupun para pendukung Real Madrid.

Untuk mendukung sikapnya, ia mengumpulkan sejumlah contoh artikel pers, tulisan editorial, serta pernyataan para pejabat politik yang menggunakan figur Goebbels untuk menganalisis atau mengkritik metode komunikasi.

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 SEV

Dalam tanggapannya, Tebas berkata: "Sungguh suatu kebetulan bahwa Mourinho dan Anda sama-sama muncul untuk membicarakan soal permintaan maaf, bukan? Pastilah ini soal telepati tingkat tinggi."

Perlu dicatat bahwa Tebas menghapus unggahan tersebut lebih dari satu jam setelah mempublikasikannya di akunnya di jejaring "X".