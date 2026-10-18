Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
SPORTEL Monaco 2025 - Global Sports Media & Technology Convention - Day TwoGetty Images Entertainment
Diterjemahkan oleh

Mengapa unggahan itu dihapus? Tebas menyindir Dewan Tinggi Olahraga setelah dituntut meminta maaf kepada Real

Real Madrid
J. Mourinho
LaLiga
Spanyol
Portugal

Apakah ada kesepakatan dengan Mourinho?

Presiden La Liga, Javier Tebas, kembali membela dirinya menyusul polemik yang muncul akibat perbandingan yang ia buat antara metode komunikasi melalui saluran televisi Real Madrid dan metode propaganda yang dijalankan Joseph Goebbels, menteri propaganda Nazi.

Tebas menanggapi Jose Manuel Rodriguez Uribes, Presiden Dewan Tinggi Olahraga Spanyol, yang menuntutnya untuk menarik kembali pernyataannya dan meminta maaf kepada Real Madrid.

Dalam unggahan baru di platform X, Tebas menegaskan bahwa perbandingannya hanya terbatas pada metode propaganda, dan tidak mencakup ideologi Nazi maupun para pendukung Real Madrid.

Untuk mendukung sikapnya, ia mengumpulkan sejumlah contoh artikel pers, tulisan editorial, serta pernyataan para pejabat politik yang menggunakan figur Goebbels untuk menganalisis atau mengkritik metode komunikasi.

Pertandingan berikutnya
RMA

RMA

LaLiga

18 Okt 2026

SEV

SEV

Dalam tanggapannya, Tebas berkata: "Sungguh suatu kebetulan bahwa Mourinho dan Anda sama-sama muncul untuk membicarakan soal permintaan maaf, bukan? Pastilah ini soal telepati tingkat tinggi."

Perlu dicatat bahwa Tebas menghapus unggahan tersebut lebih dari satu jam setelah mempublikasikannya di akunnya di jejaring "X".

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google