Enggak Umum, Mengapa Trent Alexander-Arnold Pakai No. 66 Di Liverpool?

Salah satu bek sayap berkualitas milik The Reds ini mengenakan nomor punggung yang tidak biasa - dan Goal mengulik alasannya!

Sejak diperkenalkannya nomor skuad untuk pemain, beberapa lantas dikaitkan dengan posisi dan tipe pesepakbola itu sendiri.

Nomor 10, misalnya, biasanya merupakan playmaker yang terampil, titik pivot kreatif untuk tim seperti Diego Maradona atau Lionel Messi. Nomor 9 berarti penyerang tengah yang luar biasa dan nomor 1, tentu saja, biasanya diperuntukkan bagi penjaga gawang.

Meningkatnya nilai komersialisasi olahraga ini bahkan telah membuat individu membangun citra merek seputar nomor skuad mereka, dengan kerajaan 'CR7' Cristiano Ronaldo mungkin adalah contoh terbaik dari fenomena tersebut.

Mengenakan nomor tradisional '1 sampai 11' biasanya merupakan tanda status Anda dan secara umum, semakin tinggi angkanya, semakin jauh Anda dari tim utama.

Tentu saja ada pengecualian untuk aturan tidak tertulis yang tidak jelas itu dan salah satu contoh paling menonjol di Liga Primer Inggris saat ini adalah Trent Alexander-Arnold. Bek sayap ini telah mengenakan No. 66 untuk Liverpool sejak masuk ke tim utama pada 2016/17 dan, meski menjadi bek kanan pilihan pertama, ia tetap mempertahankan nomor tersebut.

Mengapa Trent Alexander-Arnold Pakai No. 66 Di Liverpool?

Tidak ada makna pribadi yang melekat pada No. 66 untuk Alexander Arnold dan alasan dia terus memakainya adalah karena dia tidak pernah terlalu peduli untuk mengubahnya.

Menurut koordinator manajemen kit Liverpool, Lee Radcliffe, pemain internasional Inggris itu terlalu "santai" untuk menyibukkan diri dengan mendapatkan nomor skuad yang lebih rendah angkanya.

"Ketika kami mendapatkan pemain muda yang turun dari akademi, kami selalu dengan sengaja mencoba memberi mereka angka yang tinggi," jelas Radcliffe kepada laman resmi Liverpool pada 2020.

"Kami tidak suka memberi mereka angka rendah jika mereka mengira mereka langsung berhasil, jika Anda mengerti maksud saya.

"Anda memilihnya karena itu adalah nomor bebas dan di sekitar nomor semacam itu Anda berpikir, 'Kami akan memberikannya karena dia baru saja bermain'.

"Ketika Anda melihatnya sekarang mengangkat trofi dan merayakannya dengan 66 gol, itu perasaan yang aneh dan saya tidak bisa menggambarkannya. Aneh melihat angka yang begitu tinggi dan seseorang senang dengan itu!

“Seseorang seperti Trent senang berada di tim utama dan jelas tidak menyadari betapa bagusnya dia. Dia tidak benar-benar meminta apa pun, jujur saja.

"Saya pikir dia santai bahwa dia jelas diberi nomor dan berpikir, 'Ya, itu akan saya lakukan. Saya akan menyimpannya', dan tidak menyadari betapa ikoniknya itu selama bertahun-tahun."

Nomor yang tidak biasa ini terbukti cukup populer di kalangan penggemar Liverpool saat membeli kaus replika, tentu saja berkat kesuksesan Alexander-Arnold sebagai pemain lokal yang naik pangkat.

Dan Radcliffe percaya bahwa itu telah menjadi "ikonik", dengan bek sayap itu memainkan peran penting dalam kemenangan Liga Champions dan Liga Primer untuk Liverpool belum lama ini.

"Saya pikir itu adalah angka yang cukup dekat dengan hati banyak suporter sekarang, juga staf, karena itu berasal dari pemain lokal yang promosi ke tim utama," jelasnya.

"Banyak anak-anak yang Anda lihat berjalan mengenakan No. '66', sungguh aneh bahwa itu benar-benar banyak. Itu adalah salah satu hal yang Anda harap akan diteruskan ke orang lain."

Apakah Trent Alexander-Arnold Pakai No. 66 Di Inggris?

Tidak. Alexander-Arnold memakai nomor 2 saat bermain untuk Inggris. Nomor 2 secara tradisional dikenakan oleh bek kanan di tim mana pun.

Sementara nomor skuad yang tinggi lebih merupakan fenomena di klub, di mana suatu tim mungkin memiliki lebih dari 30 atau 40 pemain (termasuk pemain cadangan dan tim junior), nomor punggung dengan angka besar umumnya tidak dipakai di sepakbola internasional.

Untuk sebagian besar turnamen internasional, persyaratan tim adalah memiliki skuad yang terdiri dari 23 pemain, diberi nomor dari satu hingga 23.

Akankah Trent Alexander-Arnold Pertahankan Jersey No. 66?

Menanggapi pertanyaan penggemar di Twitter pada 2020, Alexander-Arnold mengindikasikan bahwa dia tidak yakin apakah akan mempertahankan jersey No. 66, sehingga nomornya dapat berubah di masa mendatang.

Dia tampak agak terikat dengan nomor tersebut pada hari-hari awal terobosannya di Anfield, menandai postingannya di media sosial dengan '#66', tetapi itu tidak lagi menjadi fitur umum dalam aktivitas online-nya.

Meski begitu, seperti yang dikatakan Radcliffe, Alexander-Arnold akan tetap terikat dengan No. 66 karena itu sudah menjadi 'ikonik'.

Selain itu, pesepakbola bisa juga percaya takhayul dan mungkin dia akan sampai pada kesimpulan bahwa nomor tersebut adalah semacam jimat keberuntungan, dan mengubahnya dapat menyebabkan penurunan kualitas.

Memang, tidak jarang pemain mengasosiasikan angka-angka tertentu dengan penampilan mereka.

Mantan pemain sayap Manchester United Antonio Valencia, misalnya, memutuskan untuk mengubah dari No 7 - nomor yang berat di Old Trafford karena sejarah - ke No 25 karena dia memiliki "keberuntungan" dengan itu.

“Tidak ada alasan negatif mengapa saya mengubahnya,” kata Valencia kepada United Review pada 2013.

“Saya tidak ingin orang berpikir bahwa saya tidak melakukan pekerjaan saya untuk tim karena tekanan tambahan dari mengenakan nomor tujuh, itu lebih berkaitan dengan fakta bahwa 25 adalah nomor yang saya miliki. ketika saya pertama kali datang ke klub dan saya bermain bagus dengan memakai nomor itu.

“Jadi saya berpikir ‘mengapa saya tidak kembali ke No. 25?’ karena saya memiliki masa-masa indah dan keberuntungan dengan nomor itu.”