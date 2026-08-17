Mengapa Transfer Nunez Tertunda? Syarat Wajib dari Al-Hilal dan Tunggakan yang Mengacaukan Perhitungan Trabzon

Laporan media Turki mengungkap fakta rumit di balik rahasia tertundanya pengumuman kepindahan pemain asal Uruguay, Darwin Nunez, ke Trabzonspor, meski negosiasi telah mencapai tahap akhir.

Menurut situs "61saat" asal Turki, kendala utama tidak berkaitan dengan keinginan kedua belah pihak, melainkan syarat finansial yang dipertahankan oleh Al Hilal Arab Saudi. Klub Arab Saudi itu mensyaratkan pencantuman klausul pembelian wajib dalam kontrak peminjaman, dengan nilai berkisar antara 30 hingga 35 juta euro, sebagai upaya untuk mengembalikan sebagian besar dari investasi mereka pada sang penyerang.

Situs tersebut menyoroti bahwa negosiasi menjadi semakin rumit karena tunggakan hak-hak finansial pemain, yang mencapai 12 juta euro di Al Hilal, di mana kedua belah pihak masih membahas mekanisme pembayaran jumlah tersebut beserta pajak yang menyertainya. Inilah poin yang menyebabkan tertundanya jadwal kedatangan Nunez yang diperkirakan tiba di Turki, yang semula dijadwalkan pada 15 Agustus.





Di sisi lain, Trabzonspor menunjukkan fleksibilitas yang besar dengan menyatakan kesiapannya menanggung 8 juta euro dari gaji pemain, namun menunjukkan keberatan yang jelas untuk menerima klausul pembelian wajib yang tinggi tersebut. Hal inilah yang menjadi inti perselisihan yang memperpanjang durasi negosiasi.

Meski dengan berbagai kerumitan ini, situs Turki tersebut menegaskan, mengutip sumber-sumber dekat dengan klub, bahwa keinginan kedua belah pihak masih ada untuk merampungkan transfer yang telah memasuki tahap lanjut ini, sembari menunggu kesepakatan akhir soal pembagian gaji dan rincian klausul pembelian.