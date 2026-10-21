Bintang Paris Saint-Germain asal Georgia, Khvicha Kvaratskhelia, menyampaikan pesan yang menyentuh kepada para penggemarnya setelah mengalami cedera serius saat menghadapi Barcelona di Liga Champions Eropa. Ia menegaskan kesiapannya menjalani proses pemulihan dengan segala rasa sakit dan air mata yang menyertainya, serta berjanji akan kembali lebih kuat dari sebelumnya.

Kvaratskhelia membagikan pesannya melalui akun Instagram miliknya, berbicara tentang keterpukulan yang ia rasakan setelah cedera yang akan menjauhkannya dari lapangan dalam waktu lama. Ia menyebut bahwa dirinya selalu mempersiapkan diri untuk setiap pertandingan sambil berdoa kepada Tuhan agar meninggalkan lapangan dalam keadaan selamat.

Bintang Georgia itu mengatakan dalam pesannya: "Belum lama berlalu, tetapi sebuah pertanyaan masih berputar di kepalaku: kenapa harus aku? Aku tidak pernah lalai sedikit pun demi permainan ini, dan mungkin aku telah mempersiapkan diri untuk pertandingan ini dengan cara terbaik dalam hidupku. Aku kira aku sudah siap untuk segala hal, tetapi aku tidak siap untuk yang satu ini."

Kvaratskhelia menambahkan bahwa ia mulai menerima apa yang terjadi sebagai takdir dari Tuhan, dengan menjelaskan: "Aku sadar bahwa Tuhan memilihku untuk hal ini, dan jika dengan ini aku telah melindungi pemain-pemain lain yang berada di dalam lapangan, maka aku siap menjalani bulan-bulan ini dengan kerja keras, rasa sakit, dan air mata."

Sebelumnya, Paris Saint-Germain telah mengumumkan bahwa Kvaratskhelia mengalami robekan ligamen anterior crucial pada lutut kanannya, selama laga menghadapi Barcelona di Liga Champions Eropa. Cedera ini mengharuskannya menjalani operasi dalam beberapa hari ke depan.

Klub Prancis itu menerima pukulan berat dengan kehilangan salah satu elemen serangan terpentingnya, di saat kompetisi musim ini terus berlangsung baik di level domestik maupun Eropa, sementara sang pemain menanti fase panjang perawatan dan rehabilitasi sebelum kembali ke lapangan.

Janji untuk kembali lebih kuat

Meski situasinya sulit, Kvaratskhelia tetap berupaya menyampaikan pesan penenang kepada para penggemarnya, berjanji tidak akan menyerah selama masa absennya, dan menegaskan bahwa tujuannya adalah kembali dalam kondisi yang lebih kuat.

Ia mengatakan: "Aku tahu aku harus kembali lebih kuat dari sebelumnya, demi para penggemarku yang selalu berdiri di sisiku. Aku tidak akan mengecewakan kalian, aku berjanji, dan aku tidak akan menyia-nyiakan usaha sedikit pun walau sesaat."

Bintang Paris Saint-Germain itu menutup pesannya dengan menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang mendukungnya setelah cedera, seraya berkata: "Terima kasih kepada semuanya atas dukungan kalian, sampai jumpa lagi."







