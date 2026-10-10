Mantan kapten tim nasional Jerman itu kembali duduk di bangku cadangan selama 90 menit saat klubnya meraih kemenangan dramatis 3-1 atas Kasimpasa dalam laga Süper Lig. Ketika ditanya setelahnya apakah ia siap untuk pertandingan Liga Champions melawan mantan klubnya, FC Barcelona, pekan depan, ia menjawab dengan nada pasrah hingga sinis: "Saya toh tidak bermain - jadi kenapa saya harus siap?"

Memang, pemain berusia 35 tahun itu nyaris tidak mendapat kesempatan untuk membuktikan diri musim ini di tim asuhan pelatih kepala Okan Buruk. Gündogan baru memainkan dua pertandingan dan hanya mengumpulkan total 11 menit waktu bermain.

Dalam kemenangan kandang atas Kasimpasa, pelatih Buruk mempercayakan lini tengah kepada duet Lucas Torreira dan Gabriel Sara. Namun, Torreira mendapat kartu merah, sehingga itu mungkin menjadi peluang bagi Gündogan pada matchday berikutnya saat sang juara bertahan bertandang ke markas Genclerbirligi.

Namun sebelum itu, lebih dulu ada duel yang sangat dinantikan melawan FC Barcelona. Klub Katalan itu sedang dalam performa luar biasa sebelum jeda internasional dan akan bermain di Istanbul pada Selasa malam. Gündogan akan bertemu beberapa wajah lama di sana, setelah ia bermain untuk Barca pada musim 2023/24. Setelah kembali ke Manchester City, ia bergabung dengan Galatasaray secara gratis pada musim panas 2025. Sejauh ini, ia mencatatkan total 40 penampilan di sana, dengan sumbangan dua gol dan lima assist. Kontraknya habis setelah musim ini.

Pertandingan berikutnya GAL Champions League 15.00 BAR

Gündogan bukan satu-satunya pemain Jerman di Galatasaray yang saat ini situasinya tidak berjalan sesuai harapan. Leroy Sane juga masih jauh dari tempat utama. Melawan Kasimpasa, mantan winger Bayern itu masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-77 dan setidaknya masih membantu mengubah skor 1-1 pada masa injury time menjadi kemenangan 3-1.

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Gündogan dan Sane jadi sumber kekhawatiran di Galatasaray

Meski demikian, Sane tetap menjadi perhatian: dalam delapan penampilan musim ini, ia masih tanpa keterlibatan gol secara langsung. Fanatik karena itu melaporkan pada pekan lalu, bahwa Sane seharusnya menghadap manajemen olahraga karena penurunan performanya. Petinggi klub, menurut laporan tersebut, berharap dari pembicaraan itu bukan hanya penjelasan soal penyebab krisis, tetapi juga menuntut peningkatan performa yang cepat dari pemain dengan bayaran besar mereka itu.

Situasi pemain yang sudah 80 kali membela tim nasional Jerman itu, yang belakangan juga tidak dipertimbangkan pelatih timnas Jürgen Klopp untuk skuad DFB, di klub berjuluk Si Kuning-Merah memang sudah tegang selama berminggu-minggu. Pada awal September, surat kabar Sabah sudah melaporkan adanya ketidakpuasan yang jelas.

Menurut laporan itu, Sane tidak puas dengan waktu bermainnya dan sempat bahkan mempertimbangkan hengkang lebih awal. Secara internal, ia disebut sudah kehilangan kesabaran karena perannya sebagai pemain pelapis. Saat itu, Sane disebut telah menegaskan bahwa ia sama sekali tidak melihat dirinya sebagai pemain cadangan untuk penampilan singkat dan kondisi itu tidak sesuai dengan standarnya.