Pernyataan Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, usai kemenangan 3-0 atas Valencia ternyata tidak berlalu begitu saja, setelah Javier Aguirre, pelatih Valencia, angkat bicara untuk menanggapi ucapan pelatih asal Portugal itu soal keunggulan para pemain Los Blancos. Ia juga kembali membahas salah satu momen wasit paling menonjol dalam laga tersebut, yakni benturan antara Pablo Mavio dan Kylian Mbappe, yang mendahului gol pertama tim ibu kota.

Aguirre tidak hanya menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi antara dirinya dan Mourinho setelah peluit akhir, tetapi juga mempertanyakan keputusan wasit yang menganggap pelanggaran dilakukan terhadap Mbappe, dengan menilai bahwa momen itu sejak awal tidak layak dianggap sebagai pelanggaran, dalam sikap yang kembali memantik perdebatan seputar gol yang membawa Real Madrid unggul dalam laga tersebut.

Aguirre Meluruskan Versi Mourinho

Mourinho sempat mengungkapkan usai pertandingan soal percakapannya dengan Aguirre di lorong menuju ruang ganti, dengan berkata: "Saya katakan kepadanya agar tidak bersedih, karena para pemain tim saya jauh lebih baik daripada para pemainnya, dan itulah kenyataannya. Masalahnya bukan pada Aguirre, dia pelatih hebat yang memiliki pengalaman luas, tetapi para pemain Real Madrid sangat bagus, dan pelatih yang memiliki pemain seperti saya lebih dekat untuk meraih kemenangan."

Namun Aguirre menegaskan bahwa pelatih asal Portugal itu tidak menggunakan ungkapan "jauh lebih baik", melainkan hanya mengatakan bahwa para pemainnya lebih baik, seraya menegaskan bahwa ia tidak menganggap hal itu sebagai penghinaan pribadi.

Pelatih Valencia itu mengatakan dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Mundo Deportivo: "Dia tidak mengatakan mereka jauh lebih baik, tetapi dia memberi tahu saya untuk tenang karena para pemainnya lebih baik. Saya mendengarkannya, dia teman saya, saya mengucapkan selamat kepadanya lalu pergi ke ruang ganti."

Ia menambahkan: "Kami tidak membicarakan hal itu di dalam ruang ganti, dan tidak ada reaksi apa pun. Para pemain memahami sepak bola, dan mereka menanggapinya sebagai ucapan dalam konteks permainan, bukan sesuatu yang bersifat pribadi. Sebagian dari mereka mungkin bahkan tidak mendengarnya sama sekali."

Aguirre menegaskan kepercayaannya pada para pemainnya, dengan berkata: "Saya yakin saya memiliki pemain yang sangat bagus, kalau tidak saya tidak akan berada di sini. Ini klub besar yang memiliki sejarah panjang dalam mencetak pemain."

Aguirre Memprotes Pelanggaran terhadap Mbappe yang Mendahului Gol Valverde

Bagian paling menarik dari pernyataan Aguirre adalah saat ia kembali membahas momen yang mendahului gol pertama Real Madrid, setelah wasit Francisco Jose Hernandez Maeso menganggap ada pelanggaran yang menguntungkan Kylian Mbappe akibat benturan dengan Pablo Mavio, di dekat kotak penalti Valencia.

Momen itu terjadi pada menit ke-28, ketika Real Madrid mendapatkan tendangan bebas, sebelum lini pertahanan Valencia menghalau percobaan pertama, lalu bola sampai ke Federico Valverde yang melepaskan tembakan keras yang bersarang di gawang, membawa timnya unggul.

Para pemain Valencia memprotes keras keputusan wasit, dengan menganggap bahwa Mavio tidak melakukan pelanggaran terhadap Mbappe, protes yang kemudian menular ke para pejabat dan tim pelatih, dan menjadi pusat ketegangan antara kedua belah pihak selama jeda.

Ketika ditanya pendapatnya tentang momen tersebut, Aguirre menjawab dengan jelas: "Saya rasa itu bukan pelanggaran, dan itu yang saya lihat dari sudut pandang saya."

Ia lalu menambahkan sambil mengutip apa yang terjadi antara dirinya dan wasit keempat: "Kalau itu pelanggaran, kenapa pemain itu tidak mendapat kartu merah? Wasit keempat memberi tahu saya bahwa Mbappe tidak menguasai bola, dan saya rasa dia benar, bola memang tidak dalam penguasaannya."

Ia menjelaskan bahwa poin ini baginya adalah bukti bahwa insiden itu tidak layak berbuah kartu merah, tetapi ia menolak menjadikannya alasan untuk membenarkan kekalahan timnya, dengan berkata: "Saya tidak akan pernah membenarkan kekalahan. Real Madrid lebih baik dari kami dan menang. Bukan keberuntungan atau wasit yang membuat sebuah tim menjadi lebih baik."

Keributan di Lorong dan Campur Tangan Polisi: Apa yang Terjadi?

Peristiwa pertandingan tidak berhenti pada protes atas pelanggaran terhadap Mbappe, karena lorong menuju ruang ganti menjadi saksi keributan panas selama jeda, setelah direktur olahraga Valencia, Braulio Vazquez, menghampiri asisten wasit untuk memprotes keputusan menganggap adanya pelanggaran yang mendahului gol Valverde.

Ketegangan meluas ke sejumlah pemain, di tengah laporan tentang campur tangan Jude Bellingham, Antonio Rudiger, dan Eder Militao. Sejumlah saksi juga berbicara tentang benturan antara Rudiger dan salah satu anggota keamanan klub Spanyol itu, yang memaksa polisi nasional turun tangan untuk memisahkan mereka yang ada di lokasi.

Namun laporan wasit tidak mencantumkan detail benturan antarpemain ini, dan hanya mendokumentasikan insiden Braulio Vazquez, yang dituduh wasit menghadangnya dan memprotes dengan suara keras kepada asisten wasit pertama, sambil berulang kali mengatakan: "Bukan pelanggaran, bukan pelanggaran! Sungguh lelucon."

Ketika ditanya tentang keributan itu, Aguirre menegaskan bahwa ia tidak melihat apa yang terjadi, tetapi ia berbicara dengan Braulio, yang memberitahunya bahwa ia memprotes keputusan tersebut, tanpa menyampaikan detail lainnya.

Valverde mencetak gol pertama pada menit ke-28, lalu Arda Guler menambah gol kedua pada menit ke-36, sebelum Mbappe melengkapi hattrick tim pada menit ke-75, memanfaatkan umpan matang dari bintang asal Turki tersebut.

Dengan kemenangan ini, Real Madrid menambah koleksi poinnya menjadi 30, meraih kemenangan kedelapan secara beruntun di berbagai ajang, menyamai perolehan poin Barcelona di puncak klasemen Liga Spanyol, dengan keunggulan tim Catalan dari selisih gol dan memiliki satu pertandingan lebih sedikit, sementara Valencia tetap berada di peringkat kedua dari bawah dengan 9 poin.