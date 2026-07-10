Sebuah laporan media, hari ini Jumat, mengungkap alasan di balik larangan yang dijatuhkan kepada Michael Olesi untuk merayakan gol kedua Ousmane Dembélé saat melawan Maroko di perempat final Piala Dunia 2026, kemarin Kamis.

Timnas Prancis meraih kemenangan dengan skor 2-0 dalam pertandingan yang digelar di Boston, berkat dua gol yang dicetak dalam rentang waktu tujuh menit pada babak kedua pertandingan yang didominasi Les Bleus, sehingga memastikan lolos ke babak semifinal Piala Dunia setelah mengalahkan Maroko.

Kapten Kylian Mbappé mencetak gol pertama melalui tendangan melengkung, setelah pada babak pertama kiper Maroko Yassine Bono berhasil menepis tendangan penalti yang dieksekusi oleh penyerang Real Madrid tersebut. Namun, kiper Maroko itu kemudian tak mampu menahan tendangan Ousmane Dembélé yang menggandakan keunggulan Prancis.

Dengan kemenangan ini, timnas Prancis lolos untuk menghadapi Spanyol atau Belgia dalam pertandingan pertama babak semifinal Piala Dunia di Dallas, Selasa mendatang, di mana mereka kini hanya berjarak 90 menit dari lolos ke final untuk ketiga kalinya berturut-turut.

Menurut situs “sportbible”, gol kedua Les Bleus ke gawang Maroko memicu perayaan meriah di pinggir lapangan, namun para penonton memperhatikan bahwa Michael Oliisi, bintang Prancis, dicegah oleh kiper cadangan Brice Samba untuk bergabung dalam kerumunan perayaan Les Bleus.

Reaksi cepat pemain Rennes ini menunjukkan pengetahuannya terhadap poin pertama Pasal 8 dalam peraturan permainan, sebuah tindakan yang mungkin menjadi penentu dalam mempertahankan keunggulan timnas negaranya dengan selisih dua gol.

Pasal 8 peraturan permainan menyatakan sebagai berikut: “Pada setiap tendangan awal, semua pemain, kecuali pemain yang melakukan tendangan, harus berada di setengah lapangan mereka sendiri.”

Penerapan aturan ini terbatas pada pemain yang berada di dalam lapangan saja; dan karena tidak ada pemain di setengah lapangan lawan yang secara aktif menghalangi dimulainya kembali permainan, Prancis akan memenuhi syarat tendangan awal, dan Maroko akan diizinkan melanjutkan permainan tanpa ada pemain Prancis yang menghalangi mereka.

Dengan menghentikan laju Oulissi menuju kelompok pemain yang sedang merayakan, Samba memastikan bahwa “semua pemain” tidak berada di setengah lapangan mereka sendiri, sehingga merampas hak tim Maroko untuk memulai serangan tanpa hambatan guna memperkecil selisih skor, padahal masih tersisa lebih dari 20 menit hingga akhir pertandingan.