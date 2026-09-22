Seharusnya inilah gambar bersejarah hari ini, jabat tangan pertama antara Hansi Flick dan Jose Mourinho sebagai dua rival di El Clasico, tetapi pelatih asal Portugal itu memutuskan untuk kabur di detik-detik terakhir.

Dalam sebuah pertemuan yang dinanti semua orang di kota sepak bola Las Rozas, pelatih Barcelona hadir dan Diego Simeone hadir, sementara pelatih Real Madrid absen, meninggalkan di belakangnya badai kontroversi baru dan tanggapan keras dari pelatih Atletico.

Absen Mendadak Menunda Pertemuan Pertama

Hansi Flick pada hari Selasa menghadiri pertemuan tahunan para pelatih divisi pertama dan kedua di markas Federasi Sepak Bola Spanyol, menurut "Mundo Deportivo", yang merupakan pertemuan yang menjadi mimbar tahunan bagi para pelatih untuk menyampaikan keluhan dan kekhawatiran mereka.

Pertemuan ini rencananya menjadi yang pertama kalinya antara Flick dan Mourinho, tetapi pelatih Real Madrid itu tidak hadir karena apa yang disebut sebagai "bentrokan jadwal", sehingga semua orang kehilangan momen yang dinantikan.

Simeone Menanggapi Tudingan soal Wasit

Diego Simeone menghadiri pertemuan tersebut beberapa hari setelah kemenangan di Derby Madrid, dan menjauhkan dirinya dari kritik pedas yang dilontarkan Mourinho terhadap perwasitan.

Pelatih asal Portugal itu sebelumnya mengajukan keluhan panjang terhadap wasit Ortiz Arias, disertai foto dua insiden kontroversial di derby, yang membuatnya menuai badai kritik, dan hal ini mengindikasikan bahwa pelatih asal Portugal itu menjauh dari pertemuan untuk menghindari konfrontasi.

Tanggapan Simeone datang dengan tegas: "Kami menghormati pendapat semua orang, tetapi kita harus ingat bahwa Flick, Mourinho, Pellegrini, dan Simeone memiliki posisi istimewa, dengan tingkat sorotan media yang besar sebagai pelatih, dan kita harus berhati-hati dengan apa yang kita katakan".

Forum Keluhan dan Gaji

Pertemuan-pertemuan ini selalu menjadi platform vital bagi para pelatih. Pada tahun-tahun sebelumnya, mereka memaparkan kasus rekan-rekan mereka yang mengalami penunggakan gaji dari klub masing-masing, dan diskusi terbuka dengan para wasit juga dianggap sebagai topik tetap, di mana forum ini memungkinkan para pelatih mengajukan pertanyaan dan para wasit menjawabnya guna mendekatkan sudut pandang.

Jadwal Baru: 25 Oktober

Pertemuan nyata pertama antara Flick dan Mourinho akan ditunda hingga 25 Oktober, jadwal El Clasico pertama musim ini di Stadion Camp Nou, dan ini akan menjadi pertandingan kelima sejak liga dilanjutkan kembali.

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Di atas lapangan, kedua pelatih baru sekali saja pernah saling berhadapan, yaitu pada musim 2019/2020, ketika Bayern Munich yang diasuh Flick mengalahkan Tottenham yang dilatih Mourinho dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir fase grup Liga Champions Eropa.