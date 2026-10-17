Manuel Neuer masih berkutat dengan cedera kaki yang dialaminya setelah melakukan kesalahan besar dalam laga Bundesliga terakhir di Augsburg (2:2).

Hal ini tidak terlalu mengejutkan, sebab Neuer sudah absen dari sesi latihan terakhir pada Jumat. "Saya tidak ingin berperan sebagai dokter," kata pelatih Vincent Kompany. "Cederanya ada di kaki, bukan di paha atau bahu. Pemulihannya tidak akan memakan waktu lama. Apakah dia bisa kembali besok atau pekan depan, kita lihat saja. Dia perlu merasa lebih baik dulu dan berlatih ketika sudah bisa. Setelah itu, fase ini pun akan berlalu."

Berapa kali Jonas Urbig sudah mengawal gawang FC Bayern pada 2026/2027?

Seperti di Stavanger, Neuer kembali akan digantikan Jonas Urbig saat menghadapi Leipzig. Laga melawan Leipzig akan menjadi penampilan keenam Urbig bersama Bayern di semua kompetisi musim ini. Jumlah itu satu pertandingan lebih banyak daripada yang sudah dimainkan Neuer sejauh ini.

Setelah kesalahan-kesalahan fatal Neuer di Augsburg, sempat muncul perdebatan di media mengenai kemungkinan Urbig menggantikan Neuer lebih awal sebagai kiper utama Bayern. Sejatinya, Urbig baru akan mengambil alih setelah musim berakhir dan Neuer kemungkinan pensiun.

Manajemen klub kemudian juga menyatakan dukungan tegas kepada Neuer dan menyebut pergantian kiper di tengah musim hampir tidak mungkin terjadi. Namun, sudah ada kesepakatan jelas bahwa Urbig akan mendapat kesempatan bermain secara rutin musim ini.

Di saat yang sama, muncul pula spekulasi bahwa setelah pulih, Neuer bisa mendesak agar bermain dalam sebanyak mungkin pertandingan.

FC Bayern Munich vs RB Leipzig: Susunan pemain

FC Bayern: Urbig – Laimer, Upamecano, Kim, Brown – Kimmich, Pavlovic – Olise, Saibari, Diaz – Kane

RB Leipzig: Vandevoordt – Raum, Lukeba, Orbán, Klostermann – El Aynaoui, Banzuzi – Nusa, Reitz, Gruda – Nkunku