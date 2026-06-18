Mengapa Lionel Messi tidak mendapat kartu? Bas Nijhuis mengemukakan kemungkinan penjelasan dari FIFA

Lionel Messi menjadi bahan perbincangan setelah pertandingan grup pertama melawan Aljazair, tidak hanya karena penampilannya yang sensasional dengan mencetak tiga gol, tetapi juga karena pelanggaran kontroversial yang dilakukannya terhadap Aïssa Mandi. Wasit Bas Nijhuis membahas situasi tersebut dalam acara Vandaag Inside Oranje.

Nijhuis sangat jelas mengenai pandangannya: bintang Argentina itu seharusnya diberi sanksi. “Jika dilihat seperti ini, Anda pasti akan berkata: ‘Ini kan jelas kartu merah?’,” kata Nijhuis, yang menyatakan bahwa di Belanda dan di UEFA pun mereka pasti akan berpikiran demikian.

Wasit berusia 49 tahun itu bertanya-tanya dengan lantang bagaimana Messi bisa lolos tanpa hukuman dan bahkan tidak menerima kartu kuning. “Dia bahkan tidak mendapat kartu kuning, kan. Dia hanya meniup peluit untuk pelanggaran itu.”

Menurut Nijhuis, VAR seharusnya turun tangan. “Sebagai VAR, kamu juga bisa memberi tahu wasit agar dia memeriksanya sebentar, sehingga setidaknya kartu kuning diberikan. Sekarang, sama sekali tidak ada tindakan yang diambil.”

Namun, Nijhuis mencoba menjelaskan keputusan tersebut dengan mengutip peraturan permainan UEFA. Konsep utama dalam penjelasan tersebut mungkin adalah “brutality”, atau “kekejaman”.

“Di FIFA, mereka mengatakan bahwa jika Anda memberikan kartu merah kepada seorang pemain, itu harus benar-benar layak mendapat kartu merah. Saya pikir itulah yang terjadi di sini, yaitu mereka mengatakan: ‘Ini kurang menunjukkan ‘brutality’,’” lanjutnya.

"Berdasarkan apa yang tertulis dalam peraturan permainan, FIFA bisa sedikit lolos dari ini dengan mengatakan: 'Ini bukan 'brutality'. Dia menariknya dengan cepat dan tidak benar-benar masuk dengan penuh tenaga'," kata Nijhuis mengenai penjelasan yang mungkin diberikan FIFA.

“Saya tidak setuju. Saya rasa kami di Belanda—dan Van Meenen, ketua wasit kami, juga—ingin agar tombol itu ditekan dan dikatakan: ‘Silakan datang sebentar.’ Itulah perasaan saya. Saya juga cukup terkejut dengan hal ini.”