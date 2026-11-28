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Mattia Liberali berbicara tentang masa lalu, masa kini, dan masa depannya.

Gelandang serang Como kelahiran 2007 yang pernah membela Milan itu mengatakan kepada SportWeek, majalah mingguan yang terbit pada Sabtu bersama La Gazzetta dello Sport: "Pemanggilan pertama saya ke timnas senior? Saat itu saya sedang bermain PlayStation, memainkan FC 27 untuk mencoba kartu pemain saya. Akhirnya saya sempat juga: pada bulan-bulan sebelumnya, di tengah pertandingan dan perjalanan tandang, saya hampir tidak pernah punya waktu. Saya mencetak beberapa gol dengan karakter saya, tetapi dia belum terlalu hebat. Saya memasukkannya ke program evolusi dan sekarang dia semakin bagus."

"Saya melihat pesan dari Caqueret di grup tim: 'Hebat, Matti!'. Saya membuka WhatsApp dan semuanya sudah memberi saya ucapan selamat. Lalu saya membuka Instagram dan unggahan pertama yang muncul adalah video Mancini menyebutkan nama-nama pemain yang dipanggil. Nama saya juga ada di sana. Orang pertama yang saya telepon adalah orang tua saya. Mereka sangat mengenal saya. Mereka tahu saya bukan orang yang mengungkapkan sepenuhnya apa yang saya rasakan. Mereka bertanya, 'Kamu senang atau tidak?', karena memang saya tidak terlihat senang. Saya sudah tidak sabar, tetapi saya orang yang sangat praktis: saya ingin pergi ke sana dan menjalani pengalaman itu. Itu saja. Sebelum menjalaninya, saya tidak bisa terlalu gembira."

"Berada di Coverciano terasa aneh. Saya pernah ke sana bersama timnas kelompok usia, tetapi bersama tim senior benar-benar berbeda. Ada beban yang berbeda. Lalu ada rekan-rekan baru, para pemain yang membela Manchester City, Arsenal, Inter. Saya sudah mengenal Calafiori dan dia membantu saya. Di lapangan ada Donnarumma. Gatti juga orang yang selalu membuat Anda tetap fokus. Lalu ada Bonucci dan juga Bollini, yang pernah menjadi pelatih saya."

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"Mancini tidak mengatakan sesuatu yang khusus kepada saya. Dari sisi sepakbola, dia hanya memberi arahan tentang dua atau tiga pergerakan. Selebihnya, dia menyambut saya dan meminta saya tetap tenang."

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"Apa yang saya bicarakan dengan Cisse? Sepakbola tidak bisa ditebak, segalanya terjadi begitu cepat. Rasanya seperti sudah berlalu seumur hidup, padahal baru satu tahun. Hal yang sangat membuat saya tertawa adalah konferensi pers itu, karena belum lama ini kami masih bersama di ruang ganti Catanzaro."

"Awalnya tidak mudah di Serie B. Itu pengalaman pertama saya jauh dari rumah dan saya datang dari lingkungan seperti Milan. Banyak pemain muda meremehkan perbedaan antara tim Primavera dan Serie B. Pelatih, direktur, dan staf banyak membantu saya. Pada bulan-bulan pertama, saya menghabiskan waktu di pusat kebugaran untuk menambah massa otot. Saya tidak bermain. Mereka meminta saya tetap tenang, tetapi itu sulit. Namun, ketika mulai melihat hasilnya, Anda tahu bahwa Anda berada di jalan yang benar. Semuanya bergantung pada diri sendiri: seberapa besar usaha dan dedikasi yang Anda berikan. Saya menambah tujuh kilogram massa otot, tetapi masih perlu menambahnya lagi. Saya sangat merasakan perbedaannya ketika bermain, terutama saat berduel dengan pemain lain. Bukan berarti sekarang saya binaragawan, lho."

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"Soal keputusan Milan melepas saya? Sejujurnya, saya tidak memahami alasan dari pihak Milan. Di Catanzaro, saya harus lebih banyak mengevaluasi diri. Itu sangat membantu saya untuk melihat ke dalam diri dan mengenal diri sendiri. Musim panas lalu, saya merasa terhormat atas ketertarikan Milan. Saya juga menerima pesan dari jajaran pimpinan, sosok-sosok penting di klub. Namun, bersama agen saya, Alessandro Lucci, sejak awal saya memilih pergi ke Como agar bisa berkembang secara bertahap: keputusan itu sudah dibuat. Saya sudah benar-benar mantap, tanpa keraguan. Selama beberapa tahun terakhir, saya memahami bahwa keputusan harus Anda ambil sendiri, hanya Anda. Tentu, Anda boleh meminta saran, tetapi keputusan akhir harus ada di tangan Anda."

"Saya sudah berbicara dengan Fabregas, tetapi tidak banyak yang perlu dibahas. Cukup dengan melihat tim dan gaya bermainnya: saya rasa itu cocok dengan karakteristik saya. Como adalah lingkungan yang muda, terdiri dari pemain-pemain yang rendah hati tetapi ambisius dan semuanya berpikiran matang. Hal itu membuat seluruh warga kota semakin menyayangi tim ini."

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"Nico Paz membuat saya terkesan dengan kekuatan fisiknya. Dari segi postur, dia benar-benar mengesankan. Saya tidak menyangkanya. Lalu ada etos kerja, kerendahan hati, dan kontribusinya saat bertahan."

"Baturina sangat kuat secara mental, percaya diri, dan punya sedikit arogansi dalam kadar yang tepat."

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"Siapa yang akan saya pilih sebagai rekan setim sepanjang sisa karier saya? Caqueret. Dia seperti mesin perang dan tidak pernah berhenti. Saya biarkan dia berlari, sementara saya bermain."

"Maurizio Viscidi, penanggung jawab timnas kelompok usia Italia, mengatakan bahwa saya adalah talenta paling Spanyol dalam sepakbola Italia? Dari sisi sepakbola, saya merasa penilaian itu cocok dengan diri saya. Saya sangat menyukai cara bermain seperti itu. Di Como, cara kami bermain juga cukup bergaya Spanyol. Masih banyak yang harus saya tingkatkan. Saya ingin lebih menyadari kemampuan sepakbola saya."

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"Makan malam bersama Olise? Saya akan bertanya bagaimana dia bisa tetap begitu tenang dalam setiap situasi dan tetap fokus, meski menjadi pusat perhatian juga karena pembawaannya."