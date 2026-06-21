Mengapa Keno tidak masuk dalam susunan pemain inti saat melawan Spanyol?

Pelatih tim nasional Arab Saudi asal Yunani, Georgios Donis, memicu kontroversi besar setelah memutuskan untuk tidak memasukkan Mohammed Kano, gelandang timnas Arab Saudi, ke dalam susunan pemain inti saat menghadapi Spanyol pada Minggu malam ini, dalam rangkaian pertandingan putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Keputusan untuk tidak memasukkan Kano mungkin tampak mengejutkan bagi sebagian orang mengingat nilai dan pengalaman besar sang pemain bersama timnas Saudi, namun jika ditelaah lebih dalam mengenai karakteristik pertandingan dan lawannya, tampaknya keputusan tersebut lebih didasari oleh pertimbangan taktis daripada sekadar terkait dengan kemampuan teknis sang pemain.

Spanyol saat ini bukanlah tim yang hanya mengandalkan penguasaan bola dan umpan-umpan mendalam, melainkan memiliki senjata serangan yang berbahaya di sayap, terutama Lamine Yamal yang telah menjadi poros utama dalam sebagian besar serangan “La Roja”.

Pemain muda ini tidak membutuhkan ruang yang luas untuk membuat perbedaan; terkadang, setengah meter saja sudah cukup baginya untuk menciptakan peluang, memberikan umpan kunci, atau bahkan langsung mengancam gawang.

Dari sini, tampaknya Georgios Donis memandang pertandingan dari sudut pandang yang berbeda. Pelatih asal Yunani ini menyadari bahwa membiarkan Muteb Al-Harbi sendirian menghadapi Yamal bisa menjadi risiko besar, terutama karena bintang Barcelona ini mahir bergerak di antara lini, menembus ke dalam, atau melaju ke sisi lapangan dengan efisiensi yang sama.

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Oleh karena itu, memasukkan Nasser Al-Dossari mungkin menjadi bagian dari strategi pertahanan yang lebih besar, yang bertujuan menciptakan keunggulan jumlah pemain secara terus-menerus di sayap kiri tim Saudi dan menutup ruang-ruang yang dicari Yamal sepanjang pertandingan.

Hal ini tidak hanya berkaitan dengan aspek pertahanan, tetapi juga kemampuan fisik. Nasser Al-Dossari memiliki tingkat intensitas yang tinggi serta kemampuan luar biasa dalam berlari, menekan, dan kembali dengan cepat untuk menutupi ruang kosong, yang merupakan elemen-elemen yang mungkin lebih penting saat menghadapi tim seperti Spanyol yang memaksa lawan-lawannya untuk bekerja tanpa bola dalam waktu yang lama. Dalam pertandingan seperti ini, tidak cukup hanya mahir dalam mengoper atau membangun serangan; pemain juga harus mampu mengulangi upaya yang sama puluhan kali selama pertandingan.

Di sisi lain, Kano tetap menjadi pemain yang memberikan kualitas teknis lebih tinggi bagi tim dalam hal penguasaan bola dan membawa bola keluar dari lini belakang, serta memiliki pengalaman yang luas dalam menghadapi pertandingan-pertandingan besar. Namun, masalahnya adalah skenario yang diperkirakan saat menghadapi Spanyol mungkin tidak akan memberi Arab Saudi waktu yang lama untuk menguasai bola, sehingga aspek fisik dan disiplin taktis menjadi lebih diutamakan daripada aspek kreativitas di lini tengah.